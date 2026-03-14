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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Óscar Estupiñán y un gol agónico para el 2-2 de Juárez contra Monterrey, en Liga MX

Óscar Estupiñán y un gol agónico para el 2-2 de Juárez contra Monterrey, en Liga MX

El delantero colombiano, al minuto 90+1, salvó a su equipo en el partido de la fecha 11 de la Liga MX, en un atractivo partido entre Juárez y Monterrey.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Óscar Estupiñán, delantero colombiano al servicio de Juárez
Óscar Estupiñán, delantero colombiano al servicio de Juárez
@oscar.estupinan19/Instagram

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