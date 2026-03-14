Óscar Estupiñán y un gol agónico para el 2-2 de Juárez contra Monterrey, en Liga MX

El colombiano Óscar Estupiñán anotó este viernes el penalti con el que el Juárez FC empató en tiempo agregado 2-2 ante el Monterrey en el inicio de la undécima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Con Juárez, además de Estupiñán, marcó Jairo Torres; por el Monterrey anotaron el serbio Uros Durdevic y Jesús Corona. La igualada permitió a Juárez llegar a 11 puntos en la undécima posición; Monterrey tiene 14 unidades en el octavo lugar.

¡El tanto del DRAMÁTICO empate en la frontera! 💥💚



Estupiñán con un cobro magnífico para el segundo GOL de @fcjuarezoficial esta noche. 🐎#ConMéxicoC26 | #J11 | #JUAMTY pic.twitter.com/LMDu8eaARO — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2026

Los Rayados sorprendieron con un gol tempranero de Uros Durdevic, quien aprovechó un balón filtrado para vencer a Sebastián Jurado.

El Monterrey hizo el 0-2 en tiempo adicional en disparo de Jesús Corona desde el borde del área al ángulo izquierdo del arco.



En el segundo tiempo el local reaccionó al 49. Anotó el 2-1 en un desborde por izquierda del panameño José Rodríguez, quien centró al área, donde Jairo Torres remató de cabeza.

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Monterrey sufrió la expulsión de Víctor Guzmán al 57, lo que provocó que el rival se volcara por el empate.

Al 89, Ettson Ayón recibió falta de Ricardo Chávez dentro del área; el árbitro marcó penalti que ejecutó Estupiñán a la izquierda del guardameta para igualar el duelo.

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Más temprano el Puebla empató sin goles con el Necaxa.

La undécima jornada continuará este sábado con la visita del líder Cruz Azul, que tiene la mejor ofensiva del torneo, a los Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas.

El mismo día, el campeón Toluca, segundo de la competencia, se medirá al Atlas.

Óscar Estupiñán, delantero colombiano que milita en Juárez de la Liga MX. X de @fcjuarezoficial

Los 'Diablos Rojos' llegan disminuidos por la baja de Marcel Ruiz, su motor en el medio campo, quien a media semana sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo dejó fuera por lo que resta de la temporada.

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El Guadalajara, tercero en la clasificación, también tendrá actividad. Recibirá al Santos Laguna, último lugar del Clausura.

En otros partidos el Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, visitará al San Luis y el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, jugará en el estadio del León.

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El domingo concluirá la fecha 11 con dos partidos.

Tigres UANL, del campeón del mundo con Argentina, Ángel Correa, jugará con el Querétaro y el América chocará con Mazatlán.