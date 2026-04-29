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Gol Caracol  / Mayra Ramírez y una inesperada noticia que cae como 'baldado de agua fría' en el Chelsea

Mayra Ramírez y una inesperada noticia que cae como 'baldado de agua fría' en el Chelsea

Este miércoles, el Chelsea femenino, de la colombiana Mayra Ramírez, confirmó una novedad importante para la presente temporada. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Mayra Ramírez, delantera que milita en el Chelsea femenino.
Mayra Ramírez, delantera que milita en el Chelsea femenino.
AFP

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