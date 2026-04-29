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Gol Caracol  / Jugó con Falcao García y superó registro de Xavi Hernández y Luka Modric en torneos europeos

Jugó con Falcao García y superó registro de Xavi Hernández y Luka Modric en torneos europeos

Se trata de un jugador de 39 años que ganó una Europa League junto a Falcao García y que llegó a una marca difícil de conseguir en el 'viejo continente'.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Falcao García celebrando la Europa League con el Porto.
Falcao García celebrando la Europa League con el Porto.
Foto: AFP

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