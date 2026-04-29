Jugó con Falcao García y superó registro de Xavi Hernández y Luka Modric en torneos europeos

Con 174 partidos a sus espaldas, el portugués João Moutinho es el centrocampista más curtido de las competiciones europeas, por delante de figuras como Luka Modric o Xavi Hernández, y este jueves será una de las bazas del Braga en las semifinales de Europa League ante el Friburgo.

Moutinho, de 39 años, logró este hito el pasado día 16, cuando saltó al césped de La Cartuja, donde el Braga venció -y eliminó- al Betis (2-4) en cuartos.

El luso superó así al exmadridista Modric y al exbarcelonista Xavi, y está a solo un partido de pasar al icónico defensa italiano Paolo Maldini y convertirse en el cuarto futbolista con más participaciones en las competiciones euroepas.

Ambos se encuentran por detrás de los antiguos porteros españoles Iker Casillas (188) y Pepe Reina (192) en una clasificación liderada por el también portugués y ex del Real Madrid Cristiano Ronaldo (197).



A sus 39 años, Moutinho mantiene la calidad técnica y la visión de juego que ha demostrado a lo largo de una exitosa carrera que lo ha llevado a países como Portugal, Inglaterra y Francia.

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Actualmente disputa su tercera temporada en el Braga y es uno de los jugadores más utilizados por el técnico del equipo, el español Carlos Vicens.

"Siento que está disfrutando de la forma en que estamos jugando. Con su experiencia, bagaje y liderazgo ayuda mucho al vestuario", afirmó el entrenador mallorquín en una conferencia de prensa el pasado febrero.

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Moutinho se formó en el Sporting de Portugal, donde, a los 20 años, se convirtió en el capitán más joven de la historia de los 'leones', pero en 2010 pasó a ser 'persona non grata' al fichar por el rival Oporto.

Su inteligencia, técnica y sencillez en el campo marcaron la diferencia en lo que fue una época dorada para los blanquiazules, y en los tres años que vistió la camiseta se proclamó tres veces campeón de Portugal e incluso ganó la Liga Europa en una final en la que venció a su actual conjunto, el Braga.

Le siguieron cinco temporadas en el Mónaco, donde se proclamó campeón de Francia junto a un joven Kylian Mbappé, y otras cinco en el Wolverhampton inglés, antes de regresar a Portugal en 2023.

Moutinho es también uno de los que más veces ha vestido la camiseta de su país, con 146 internacionalizaciones, solo por detrás de las 226 de Cristiano, y a su palmarés se suma la Liga de Naciones de 2019 y la Eurocopa de Francia de 2016.

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En la Eurocopa protagonizó, junto a Cristiano Ronaldo uno de los momentos más recordados de esta hazaña, cuando el capitán animó a su compañero durante la tanda de penaltis en la semifinal contra Polonia.

Ante la reticencia de Moutinho -que había fallado su penalti contra España en la Eurocopa de 2012-, Cristiano le pidió que marcara con un "¡Ven a tirar! ¡Si perdemos, que se joda! ¡Tú tiras bien!", lo que al final funcionó.