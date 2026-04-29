Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Neyser Villarreal, la clave de Cruzeiro para derrumbar a Boca Juniors; "fue un juego de choque"

Neyser Villarreal, la clave de Cruzeiro para derrumbar a Boca Juniors; "fue un juego de choque"

Cruzeiro venció 1-0 a Boca Juniors por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026 gracias a un solitario gol del delantero colombiano Neyser Villarreal.

Por: AFP
Actualizado: 29 de abr, 2026
Comparta en:
Neyser Villarreal celebrando su gol en Cruzeiro vs. Boca Juniors.
Neyser Villarreal celebrando su gol en Cruzeiro vs. Boca Juniors.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad