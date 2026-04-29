Neyser Villarreal, la clave de Cruzeiro para derrumbar a Boca Juniors; "fue un juego de choque"

Un gol del colombiano Neyser Villarreal dio a Cruzeiro un triunfo 1-0 sobre Boca Juniors en un tenso encuentro de Copa Libertadores, que acabó en trifulca y que puso fin a una racha de 14 partidos invicto del Xeineze en todas las competiciones.

Con la victoria en el estadio Mineirão, el equipo brasileño alcanzó a su par argentino en la cima del Grupo D del torneo.

La anotación de Villarreal en el minuto 83, tras un centro de Kaio Jorge, deja a ambos elencos en el tope de la llave con seis puntos en tres partidos, por delante de Universidad Católica de Chile, que suma tres unidades, y Barcelona de Ecuador, que tiene su cuenta en blanco.

"Muy contento por el gol y, sobre todo, por la victoria", celebró Villarreal, promesa de 21 años que llegó este año a Cruzeiro procedente de Millonarios.



"Era un partido de ir al choque y estábamos preparados para eso y más", agregó.

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Boca jugó con diez hombres desde el 45+1 por la expulsión del paraguayo Adam Bareiro por doble amonestación.

Fue una pésima noche del equipo entrenado por Claudio Úbeda, que no disparó siquiera una vez.

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El encuentro cerró con encontronazos entre jugadores por toda la cancha, aunque el incidente no pasó a mayores.

"Por suerte, no sucedió nada grave", dijo Úbeda en rueda de prensa, en la que criticó al árbitro uruguayo Esteban Ostojich, por considerar demasiado severo el castigo a Bareiro. "Nos condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo".



Mucha tensión, poco fútbol

Un festival de patadas, escaramuzas y quejas contra Ostojich marcaron el primer tiempo. ¿Fútbol? Muy poco.

Un madrugador tiro de Matheus Pereira en el minuto 2 parecía prometer un partido distinto, pero ambos conjuntos se enzarzaron en un juego muy físico.

Los "highlights" de la etapa inicial fueron reclamos de Kaio Jorge, que pidió sin éxito un penal por un agarrón en el 19, duras entradas y choques entre futbolistas.

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Y Bareiro perdió el control: dos amonestaciones en los últimos cinco minutos previos al descanso lo enviaron anticipadamente a los vestuarios.

Denuncias de gestos racistas de la hinchada visitante enrarecieron aún más el ambiente.



Villarreal, clave

Aunque el cotejo siguió espeso en la segunda mitad, el Cruzeiro impuso su superioridad numérica.

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Villarreal fue decisivo al entrar desde el banquillo en el minuto 75 para acompañar en punta a Kaio Jorge, máximo goleador de la liga brasileña el año pasado con 21 tantos, que esta vez fue asistente.

Un pase profundo del mediocampista Matheus Pereira encontró en el área a Kaio Jorge, quien centró para el remate del joven atacante colombiano y su primer gol en un torneo continental.

Le costó, pero el Cruzeiro del técnico portugués Artur Jorge capitalizó así la tarjeta roja a Bareiro.

"Tuvimos por la expulsión del rival más dominio territorial (en la segunda parte) en todos los niveles y tuvimos la paciencia necesaria para encontrar nuestro momento", analizó el entrenador luso, campeón de la Copa Libertadores en 2024 en su etapa al mando del Botafogo.

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Asumió el mando del equipo de Belo Horizonte a finales de marzo, después del despido del exseleccionador brasileño Tite, y los suyos están en alza.