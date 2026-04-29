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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, en la lista que inquieta para el Mundial 2026 junto a Lamine Yamal y Kylian Mbappé

James Rodríguez, en la lista que inquieta para el Mundial 2026 junto a Lamine Yamal y Kylian Mbappé

Quedan menos de dos meses para que inicie el Mundial 2026 y son varios los jugadores que se ausentara por cuenta de las lesiones mientras hay otros, como James Rodríguez, que generan duda.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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James Rodríguez, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
James Rodríguez, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
Getty Images - IA.

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