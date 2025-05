Otro portazo en la cara de James Rodríguez; rechazo en mala semana para León

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), con sede en Lausana, rechazó las apelaciones presentadas por los clubesLeón , Pachuca y la Asociación Liga Deportiva Alajuelense contra la decisión de la FIFA relacionada con el Mundial de Clubes 2025. Fue el máximo organismo futbolístico mundial quien quedó encargado de designar al equipo que reemplazará al primero de ellos en dicho evento.

La FIFA, a través de su Comisión de Apelación, había decidido en marzo que los clubes mexicanos Pachuca y León, ambos pertenecientes al Grupo Pachuca y clasificados entre los 32 equipos que disputarán el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025, incumplieron el reglamento de la FIFA sobre multipropiedad.

Por ello, la FIFA decidió excluir al León del torneo. Este club, junto con Pachuca, apeló ante la Comisión de Apelación solicitando la anulación de la decisión y el reconocimiento de que ambos cumplían con los requisitos de elegibilidad para participar en el torneo.

Posteriormente, ambas solicitudes se unificaron en un solo caso ante el TAS, cuya audiencia tuvo lugar el 5 de mayo en su sede.

Publicidad

¿James Rodríguez y la opción de ir al Mundial de Clubes con Pachuca?

En medio de esa exclusión, más allá de la tristeza en León, los focos se ponen sobre James Rodríguez, quien siempre contó que su motivación de fichar por 'La Fiera' era asistir al Mundial de Clubes. Al pertenecer al mismo grupo empresarial, el principal rumor relacionaba al '10' colombianos con los 'tuzos' para acudir a dicha competencia.

Sin embargo, la prensa mexicana se puso a la tarea de realizar esas averiguaciones y al parecer ese plan no está en marcha. "FIFA no eligió a Pachuca, es un enredo ahí pero aún no han dicho nada oficial, unos dicen que porque Pachuca es el papá y León es el hijo, otros dicen que el grupo Pachuca eligió que fuera Pachuca y no León, por otro lado, Pachuca no va a llevar a James, confirmadísimo Pachuca no va a llevar a ningún jugador de León", reveló el periodista Joshua Amaya en el programa 'La Perrada'.