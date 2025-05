Candidato a ganar el Giro de Italia 2025 'se lavó las manos': "El favorito es Primoz Roglic"

El español Juan Ayuso (UAE), uno de los grandes favoritos para la maglia rosa delGiro de Italia que comienza este viernes en Durrës (Albania) junto a Primoz Roglic , considera al esloveno "el candidato número 1 y rival a batir", ya que "sabe lo que es ganar" esta carrera.

"No sé si pondría sólo el foco entre nosotros dos. Este año somos los que más resultados hemos hecho hasta la salida del Giro, pero habrá grandes rivales. Evidentemente Roglic es el rival a batir y es también el máximo favorito, un corredor que ya ha ganado el Giro", señaló el ciclista nacido en Barcelona y afincado en Jávea en el programa TDPedales de TVE en referencia a su debut en la 'corsa rosa'.

No obstante, el líder del UAE sólo apunta a lo más alto, sin firmar a priori una plaza del podio el 1 de junio en Roma.

"Hay que ir a ganar el Giro; pero luego si no lo gano, para mí no sería un fracaso", asegura.

Respecto al recorrido del Giro 2025, Ayuso echa en falta alguna etapa dura antes de la tercera semana, donde se concentrarán los 'etapone', con el Mortirolo y La Finestre en el programa, y espera buenas prestaciones en las dos cronos.

Echo en falta más dureza antes de la tercera semana

"Echo en falta alguna etapa dura en las primeras dos semanas, ya que será mucho esperar hasta la última semana, donde habrá mucha tela que cortar. Además tendremos dos cronos, la etapa de Siena con el 'sterrato' y algún que otro final en alto. Pasarán cosas en las primeras dos semanas, evidentemente, pero me hubiera me hubiera gustado tener algún etapón antes", explica.

Tiene claro Ayuso que "la última semana será dura todos los días, con etapones de más de 4.000 metros de desnivel, con puertos duros y largos, donde normalmente se va a decidir la carrera".

Sobre las dos cronos, la primera en Tirana sobre 13,7 y la segunda en la décima jornada entre Lucca y Pisa, de 28,6 kilómetros, Ayuso se muestra optimista, ya que es una modalidad que se le da bien.

"La primera crono es técnica, y yo creo que lo puedo hacer bastante bien. No la he visto, pero sí he visto la crono larga, la de Pisa. No tiene demasiado misterio, tiene rectas muy largas, no es técnica. La crono es una disciplina que se me da bien y de cara a la general espero que esos días pueden servir para sacar ventaja", indicó.

La decimoséptima etapa, "la del Mortirolo", aunque no se subirá el puerto por la vertiente más dura, puede marcar diferencias, aunque el coloso italiano se encuentra a mitad de recorrido.

"La etapa del Mortiolo es complicada porque subimos este puerto y luego queda mucho valle hasta Bormio. De estas etapas hay varias en este Giro, con mucha dureza en la parte media. Luego en la parte final han puesto un valle u otro puerto, a lo mejor más ligero", concluye.