A Dayro Moreno no lo perdona ni su hija; se le burló de su peinado e hizo advertencia

Dayro Moreno nuevamente es tendencia en las redes sociales, pero no precisamente por lo hecho dentro del terreno de juego; más bien por cosas ajenas a su gran capacidad goleadora dentro del campo.

Y es que, tras la fotografía en la que pareciera que tuviera problemas capilares, los cibernautas no han perdonado al atacante tolimense, quien no se ha pronunciado todavía respecto al tema, pero parece que es consciente de lo que sucede y el ‘boom’ que ha generado esto.

Pero no solamente por los comentarios que aparecen en redes, sino que su hija Shantal también se ha encargado de hacérselo saber al goleador en vivo y en directo para su canal oficial de YouTube, así como el mismo Dayro Moreno lo compartió.

En las últimas horas se ha filtrado un video en el que se ve al futbolista de Once Caldas charlando con su hija, mientras le realizan las trenzas; muy particulares de él, de un tiempo para acá.

Publicidad

Sin embargo, a pesar que la charla iba supremamente normal,con Dayro preguntándole a Shantal sobre su día y demás, al final la hija dejó ‘picante’ mensaje que le sacó una carcajada a más de uno.

"Estaba grabando unas cositas para el canal de YouTube y haciéndome las trenzas. Te amo, ahorita te llamo cuando termine”, le dijo el goleador a su hija, quien, sin ‘pelos en la lengua’ le dijo: “es que por eso es que te quedas calvo”.

