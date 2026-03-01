Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué James Rodríguez no debutó contra Cincinnati? Técnico de Minnesota contó la verdad

¿Por qué James Rodríguez no debutó contra Cincinnati? Técnico de Minnesota contó la verdad

Al haber sido convocado, se esperaba que James Rodríguez sumara sus primeros minutos en la MLS, pero permaneció en el banco de suplentes y Cameron Knowles explicó todo.

Por: AFP
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su primera convocatoria en Minnesota United
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su primera convocatoria en Minnesota United
Twitter de la MLS

Publicidad

Publicidad

Publicidad