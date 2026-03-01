¿Por qué James Rodríguez no debutó contra Cincinnati? Técnico de Minnesota contó la verdad

James Rodríguez está viviendo una nueva experiencia en su carrera. Después de haber estado en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Brasil, México y, por supuesto, Colombia, arribó a Estados Unidos. Minnesota United es su casa en el inicio de 2026, tras firmar un contrato por seis meses, hasta el Mundial, y con posibilidad de extenderlo hasta final de año.

En la primera jornada, donde su equipo empató 2-2 frente a Austin, el mediocampista no fue convocado. Desde el cuerpo técnico no se quedaron callados y aclararon que dicha decisión se debió a que preferían ponerlo a punto para evitar lesiones prematuras. Eso surtió efecto y, por eso, fue incluido en la lista de jugadores para el duelo frente a Cincinnati, por la fecha 2 de la MLS.

Se esperaba que sumara minutos, pero permaneció en el banco de suplentes. Allí, Minnesota ganó 1-0, en el Allianz Field, en Saint Paul, con gol al minuto 66 luego de un tiro libre del argentino Tomás Chancalay que pegó en el palo. Yeboah estuvo atento al rebote para, de cabeza, mandar el balón al fondo de la red. Locura, celebración y alegría en las gradas y fue el primer tanto que celebró el cucuteño.

FC Cincinnati, que había adoptado una actitud defensiva a lo largo del encuentro, intentó salir en busca de la igualdad, pero no tuvo los recursos para poner contra las cuerdas al cuadro blanquiazul. Los visitantes firmaron su primer revés en esta campaña, en la que se estrenaron con una victoria 2-0 sobre el Atlanta United del entrenador argentino Gerardo 'Tata' Martino, en la fecha 1.



Inesperado para algunos, el gran refuerzo del Minnesota United, James Rodríguez, permaneció en el banco durante todo el partido sin siquiera realizar trabajos precompetitivos para este duelo por la segunda jornada de la liga norteamericana de fútbol (MLS). De hecho, por momentos, se le vio sufrir con las inclemencias del tiempo en una tarde fría, con una sensación térmica de -12 grados centígrados.

Con el fin de despejar las dudas, el entrenador, Cameron Knowles, habló en rueda de prensa y explicó por qué el colombiano no saltó a la cancha. "Era un partido difícil para entrar. El juego estaba 1-0 y James había estado sentado en el banco durante 75 u 80 minutos, con solo una semana completa de entrenamiento con nosotros. Creo que no era la circunstancia ideal para su debut", afirmó.

Así las cosas, el esperado debut de James Rodríguez en la MLS podría darse en la siguiente fecha, es decir, el sábado 7 de marzo, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), cuando Minnesota visite a Nashville en la tercera fecha de la MLS.

