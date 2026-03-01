Duván Zapata, qué certero cabezazo: vea acá su gol en Torino vs. Lazio por Serie A

Duván Zapata dijo 'presente' este domingo en el tablero con Torino, que superó 2-0 a la Lazio en juego de la Serie A. El tanto del delantero colombiano llegó por la vía aérea y sirvió para certificar el marcador final en el Olímpico de Turín.

Tras una serie de toques del elenco turinés, la pelota finalmente le quedó a Rafael Obrador quien centró al área, y en medio de los centrales de los 'celestes', el 'Toro' se erigió por los aires y de un certero cabezazo decretó el 2-0 final, al minuto 53.

El triunfo le permitió al Torino llegar a 30 puntos tras 27 partidos disputados en el presente campeonato italiano, ubicándose en la casilla 14. Por su parte, la Lazio se quedó en 34 unidades.



Vea acá el gol de Duván Zapata HOY en Torino frente a Lazio por la Serie A:

¡Sudamérica más que presente en Turín! Cabezazo letal de Duván Zapata para estampar el 2-0 de Turín contra Lazio en la #SerieAxESPN. El primero lo hizo Gio Simeone.



