Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Zapata, qué certero cabezazo: vea acá su gol en Torino vs. Lazio por Serie A

Duván Zapata, qué certero cabezazo: vea acá su gol en Torino vs. Lazio por Serie A

Tras un centro de Rafael Obrador, Duván Zapata se erigió por los aires, y de un certero cabezazo, decretó el 2-0 final para el Torino. ¡Acá el VIDEO del gol a la Lazio!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Duván Zapata celebró con Torino en la Serie A; le marcó a la Lazio.
Duván Zapata celebró con Torino en la Serie A; le marcó a la Lazio.
X de @TorinoFC_1906

Publicidad

Publicidad

Publicidad