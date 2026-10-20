Presencia de Luis Díaz en equipo ideal, causó polémica; Lamine Yamal y Michael Olise, ausentes

Luis Díaz tuvo una primera temporada brillante con el Bayern Múnich, registrando 26 goles y 19 asistencias en todas las competencias, tanto en las de Alemania, como en la Champions League, lo que hizo que recibiera reconocimiento y se hiciera un lugar entre los mejores del mundo.

Por eso, en esta ocasión 'Onze Mondial' realizó un equipo ideal de los mejores en la campaña 2025/26, y hubo polémica porque dejaron por fuera a estrellas del nivel de Lamine Yamal y Michael Olise.

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La revista francesa explicó que "tras una votación masiva, la comunidad online de Onze Mondial ha elegido su once ideal para la temporada 2025-2026. Una alineación repleta de nombres prestigiosos, pero también con algunas sorpresas. Descubre a los once jugadores seleccionados".

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Y de hecho, saben que eso generaría controversia, por lo que detallaron que "este es un ejercicio que inevitablemente genera debate. Durante varias semanas, los lectores y usuarios en línea de Onze Mondial fueron invitados a crear su equipo ideal con los mejores equipos de Europa y sus actuaciones durante la temporada 2025-2026", y claro está, en redes sociales salieron los nombres de Yamal y Olise, extremos del Barcelona y Bayern Múnich respectivamente.



Luis Díaz, en el equipo ideal de revista francesa

Pero el rotativo galo destacó lo hecho por el futbolista colombiano, mencionándolo como "un auténtico torbellino", y dando los grandes números que dejó en la temporada con el Bayern Múnich. "El extremo posee una resistencia impresionante. En su primera temporada en Baviera tras tres años en el Liverpool, el número 14, pieza clave en la consecución del título de la Bundesliga y en la brillante actuación del equipo en la Champions League, marcó 15 goles y dio 14 asistencias. Particularmente incansable en su trabajo y dotado de una técnica demoledora, el colombiano incluso se ha vuelto letal frente al arco", escribieron.

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El arquero elegido fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez; los defensores fueron Ryerson y Piero Hincapié como laterales, y de centrales William Pacho y Dayot Upamecano. Ya en el mediocampo aparecen Joao Neves, Pedri y Bruno Fernandes. Para el ataque aparecen Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé y Luis Díaz.