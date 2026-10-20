“Solo le temo a morir, no a una venta de Luis Javier Suárez”, sorpresiva declaración en Sporting

Sporting Lisboa recibirá este miércoles al LASK, por la fecha 3 de la fase liga de la Champions League, y en la previa de este partido habló el técnico del equipo portugués, Rui Borges, a quien le preguntaron por el destacado presente de Luis Javier Suárez, quien es su máximo goleador y tendría pretendientes para el próximo mercado de fichajes.

Y ahí fue cuando el estratega del elenco de los 'leones' sorprendió con su declaración, dejando ver que no es algo que le preocupa y se centra en el presente, aunque es consciente de que el colombiano despierta interés por su alto nivel.

Publicidad

De entrada, Rui Borges aseguró que "en cuanto a Luis Javier Suárez, es natural, está marcando goles y es un gran delantero", y luego declaró que "solo le temo a la muerte, disfruto mucho de la vida. Le doy gracias a Dios cada día que tengo. Por lo demás, es parte del juego, está teniendo otra buena temporada. Antes que él, también hubo un gran delantero aquí. Creo que Luis no será el único que esté siendo observado durante toda esta temporada".

Publicidad

A pesar de esa particular declaración del técnico del Sporting de Lisboa, tampoco desaprovechó la oportunidad para destacar las cualidad y características del jugador samario, pero de paso dejando un mensaje porque nadie tiene asegurado su puesto en la nómina titular.



"Es un jugador importante, está en buena forma, tuvo una gran temporada, aunque no alcanzamos nuestros objetivos colectivos. Empezó bien el año, necesita disfrutarlo, lo veo ayudando al equipo. Lo da todo en el campo y se le recompensa con goles, gracias a su habilidad individual, técnica y táctica, pero si no se esfuerza, hay otros dos delanteros que pueden jugar", expresó Borges en la rueda de prensa.

Luis Javier Suárez celebra el gol que le marcó al Lens con Sporting Lisboa en la Champions League. Foto: AFP

Cabe recordar que Luis Javier Suárez le anotó un tanto al Lens en el 0-2 de la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, y con eso llegó a siete goles con la camiseta del Sporting Lisboa, que lo convirtió en el máximo goleador histórico del equipo portugués en esta competición internacional, deando atrás a otras figuras como Viktor Gyokeres y Francisco Trincao.

Publicidad

Sporting Lisboa vs LASK EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido de Luis Javier Suárez

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: José Alvalade (Lisboa)

Transmisión: ESPN y Disney Plus