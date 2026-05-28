"La Selección Colombia para los candidatos al Mundial 2026 será un rival complicado; le tengo fe"

Quedan pocos días para que ruede el balón en el Mundial 2026, certamen orbital en el que la Selección Colombia espera hacer un buen papel de la mano de sus figuras, como lo son James Rodríguez y Luis Díaz. La 'tricolor' vuelve a una Copa del Mundo después de no haber estado en Qatar 2022, y siendo su mejor participación hasta el momento en Brasil 2014 bajo la conducción de José Néstor Pékerman.

Precisamente, Pékerman habló en las últimas horas en una radio en el sur del continente sobre la 'tricolor' y cómo la ve para el campeonato a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. El argentino le tiene mucha fe a la maravilla, y más porque tiene un buen técnico en el banco: Néstor Lorenzo, quien fue su asistente en los mundiales en tierras brasileñas y en Rusia 2018. José Néstor recuerda con mucho cariño al pueblo colombiano.

"Sí, realmente es mutuo el afecto y cariño que tengo por Colombia, también tuve una etapa de jugador antes de mi retiro, y después, como entrenador llegué en un momento maravilloso también porque ellos venían de una crisis muy grande, prolongada, de cuatro mundiales sin poder asistir. Tuvieron unas generaciones muy buenas históricas de futbolísticas, pero después les costó muchísimo la grieta que se fue formado a través de que no vinieron los éxitos que esperaban", dijo de entrada Pékeman en charla con 'Super Deportivo Radio'.



La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026 AFP

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A renglón seguido, Pékerman sostuvo que Lorenzo supo devolverle la confianza a la Selección Colombia, encontró la renovación adecuada de jugadores y volvió a insistir que le tiene mucha fe para el Mundial, y dejó un mensaje; podría complicar a las escuadras candidatas al título en tierras norteamericanas.

"Siempre tengo ese deseo que les vaya bien, y en este caso específico lo deseo porque el entrenador fue mi ayudante en los años que estuve en Colombia, también ayudante en la Selección Argentina, que supe dirigirlo como jugador. Él (Lorenzo) como entrenador tiene mucha capacidad, ha hecho muy buen trabajo en Colombia, le volvió a encontrar el nivel que supo tener Colombia cuando estuvimos juntos, que fuimos a dos mundiales. Recuperó la confianza de la gente, tuvo la renovación adecuada y Colombia ya lo demostró en el ciclo donde jugó la final de la Copa América contra Argentina, un partido muy parejo. Y ahora, para el Mundial, yo le tengo fe, va a hacer un buen campeonato y espero que los colombianos la apoyen y tengan esa misma confianza, que puedan lograr ese rendimiento que puede tener Colombia, y sin duda, va a ser para los candidatos un rival muy complicado; eso ya es hablar bien de que es una selección, que va a este Mundial con buenas expectativas", concluyó.

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¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Será el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán por el Grupo K. El partido se jugará a las 9:00 de la noche (hora de Colombia) en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com