Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Qué tan grave es una dolencia de Juan Fernando Quintero?; River Plate salió a aclarar el tema

¿Qué tan grave es una dolencia de Juan Fernando Quintero?; River Plate salió a aclarar el tema

Del estado físico del colombiano se habla en Argentina, luego de las alarmas que quedaron encendidas, tras la final perdida contra Belgrano. ¿'Juanfer' se perderá el Mundial?

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de may, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero salió lesionado en River Plate.
Juan Fernando Quintero salió lesionado en River Plate.
Getty Imágenes

El pasado domingo 24 de mayo, River Plate sufrió duro golpe en el campeonato local, luego de caer por 2-3 frente a Belgrano en la gran final de la Liga de Argentina. Y para colmo, al finalizar el encuentro, en el entorno ‘millonario’ se estaba manejando otra mala noticia, que afectaría pensando en lo que sería el cierre de este primer semestre.

Se trata del estado de salud de Juan Fernando Quintero, quien, aunque no fue titular con la ‘banda cruzada’ en la final; sí sumó algunos minutos en cancha. No obstante, parece ser que el paisa no terminó bien el encuentro y esto ‘encendió las alarmas’ de todos, incluidos en la Selección Colombia.

Lionel Messi enciende alertas por posible lesión, a días del Mundial.
Gol Caracol

Lionel Messi en alerta máxima por "recuperación sujeta a evolución clínica", a días del Mundial 2026

James Rodríguez
Selección Colombia

James Rodríguez, destacado por la FIFA; "un desafío" con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Evidentemente, este lunes la expectativa creció referente a cómo se encontraba en verdad el antioqueño, quien, parece ser, estaría en óptimas condiciones para hacer su última aparición con River Plate en la Copa Sudamericana, antes de disputar la Copa del Mundo con el combinado ‘tricolor’.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la final contra Belgrano por la Liga Argentina
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la final contra Belgrano por la Liga Argentina
Getty Images

“Después de la final, este lunes ‘Juanfer’ entrenó diferenciado. Así, las alertas se encendieron y se especuló con que posiblemente estaba lesionado. Sin embargo, desde el ‘millonario’ rápidamente desmintieron la situación, aclararon que solamente fue por precaución y que estará a disposición del entrenador para el partido del miércoles”, fue la información que entregaron desde ‘TyC Sports’, revelando lo que podría suceder con el mediocampista colombiano.

Y es que, con el Mundial casi que a la vuelta de la esquina, y Quintero convocado por Néstor Lorenzo; esta noticia sí que ha generado gran expectativa para propios y extraños. Sin embargo, de esta manera se descarta cualquier tipo de lesión y, dependiendo de lo que suceda en el duelo con Blooming, se podrán sacar reales conclusiones a lo que respecta el estado físico del paisa.

Publicidad

¿Se viene el adiós definitivo de Juan Fernando Quintero?

La llegada de Eduardo a Coudet no ha caído muy bien a ‘Juanfer’, quien, a pesar de ser elogiado en varias ocasiones por su entrenador; los números y decisiones técnicas dicen otra cosa.

Publicidad

Y es que Quintero no es de los titulares fijos para el estratega argentino; tanto, que metió al colombiano para los 88 minutos del encuentro, cuando todo estaba complicado, pese a que el paisa había salvado resultados importantes para River, en los pocos minutos dentro del terreno de juego.

Es por esta razón, que la salida de Quintero para el segundo semestre podría ser inminente, ya que el objetivo del volante es jugar y sentirse valorado.

Juan Fernando Quintero River Plate
Juan Fernando Quintero con River Plate - Foto:
River Plate Oficial

"Ahora restará ver si Coudet usa o no a Quintero contra los bolivianos en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, partido que podría representar el adiós del colombiano en su tercera etapa en la institución. Hace algunos días, su representante anticipó la posibilidad de una salida de Núñez, afirmando que "después de la Copa del Mundo verán; los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Donde él sea feliz, allí será", expresó, en referencia a la falta de minutos de su representado desde la llegada del ‘Chacho’ al club”, concluyó ‘TyC Sports’, en referencia a la situación del colombiano.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

River Plate

Selección Colombia

Juan Fernando Quintero

Publicidad

Publicidad

Publicidad