¿Qué tan grave es una dolencia de Juan Fernando Quintero?; River Plate salió a aclarar el tema

El pasado domingo 24 de mayo, River Plate sufrió duro golpe en el campeonato local, luego de caer por 2-3 frente a Belgrano en la gran final de la Liga de Argentina. Y para colmo, al finalizar el encuentro, en el entorno ‘millonario’ se estaba manejando otra mala noticia, que afectaría pensando en lo que sería el cierre de este primer semestre.

Se trata del estado de salud de Juan Fernando Quintero, quien, aunque no fue titular con la ‘banda cruzada’ en la final; sí sumó algunos minutos en cancha. No obstante, parece ser que el paisa no terminó bien el encuentro y esto ‘encendió las alarmas’ de todos, incluidos en la Selección Colombia.

Evidentemente, este lunes la expectativa creció referente a cómo se encontraba en verdad el antioqueño, quien, parece ser, estaría en óptimas condiciones para hacer su última aparición con River Plate en la Copa Sudamericana, antes de disputar la Copa del Mundo con el combinado ‘tricolor’.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la final contra Belgrano por la Liga Argentina Getty Images

“Después de la final, este lunes ‘Juanfer’ entrenó diferenciado. Así, las alertas se encendieron y se especuló con que posiblemente estaba lesionado. Sin embargo, desde el ‘millonario’ rápidamente desmintieron la situación, aclararon que solamente fue por precaución y que estará a disposición del entrenador para el partido del miércoles”, fue la información que entregaron desde ‘TyC Sports’, revelando lo que podría suceder con el mediocampista colombiano.



Y es que, con el Mundial casi que a la vuelta de la esquina, y Quintero convocado por Néstor Lorenzo; esta noticia sí que ha generado gran expectativa para propios y extraños. Sin embargo, de esta manera se descarta cualquier tipo de lesión y, dependiendo de lo que suceda en el duelo con Blooming, se podrán sacar reales conclusiones a lo que respecta el estado físico del paisa.

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¿Se viene el adiós definitivo de Juan Fernando Quintero?

La llegada de Eduardo a Coudet no ha caído muy bien a ‘Juanfer’, quien, a pesar de ser elogiado en varias ocasiones por su entrenador; los números y decisiones técnicas dicen otra cosa.

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Y es que Quintero no es de los titulares fijos para el estratega argentino; tanto, que metió al colombiano para los 88 minutos del encuentro, cuando todo estaba complicado, pese a que el paisa había salvado resultados importantes para River, en los pocos minutos dentro del terreno de juego.

Es por esta razón, que la salida de Quintero para el segundo semestre podría ser inminente, ya que el objetivo del volante es jugar y sentirse valorado.

Juan Fernando Quintero con River Plate - Foto: River Plate Oficial

"Ahora restará ver si Coudet usa o no a Quintero contra los bolivianos en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, partido que podría representar el adiós del colombiano en su tercera etapa en la institución. Hace algunos días, su representante anticipó la posibilidad de una salida de Núñez, afirmando que "después de la Copa del Mundo verán; los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Donde él sea feliz, allí será", expresó, en referencia a la falta de minutos de su representado desde la llegada del ‘Chacho’ al club”, concluyó ‘TyC Sports’, en referencia a la situación del colombiano.