Millonarios vs. O'Higgins, EN VIVO; hora y dónde ver POR TV EN COLOMBIA, por Copa Sudamericana

Este martes 26 de mayo, Millonarios FC se enfrentará a O'Higgins por el duelo correspondiente a la sexta y última jornada del grupo C en la Copa Sudamericana. Y justo por eso, al ser la última carta de los azules para sellar su paso a las finales, será fundamental sumar en casa y ante su gente.

Incluso, con un empate el cuadro capitalino lograría avanzar a los Play-Off. No obstante, una derrota frente a los chilenos sería fatal para las aspiraciones en el ámbito internacional.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO POR TV, el duelo entre Millonarios y O'Higgins, pro Copa Sudamericana?

Este martes, a las 5:00 p.m. (hora colombiana); el equipo dirigidos por Fabián Bustos saldrá a la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, para recibir al siempre difícil conjunto austral, que todavía depende de sí mismo para clasificar.



Millonarios venció a Patriotas, por la fecha 2 de la Copa BetPlay 2026 Twitter de Millonarios

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El encuentro tendrá la transmisión de Direc TV, en nuestro país.

¡Millonarios, con toda la 'pesada'!

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Teniendo en cuenta que el cuadro bogotano se juega el semestre en este encuentro; el entrenador argentino no se 'guardó' absolutamente nada e, incluso, convocó a Radamel Falcao García para este compromiso, teniendo en cuenta que el 'Tigre' ya se encuentra en óptimas condiciones para la competencia oficial, así como lo hizo el pasado sábado frente a Boyacá Chicó.

Además, Bustos también optó por todos los frecuentes titulares; tales como Diego Novoa, Andrés Llinás, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, David Macalister Silva y Rodrigo Ureña, entre otros.

Con un total de ocho unidades, Millonarios es parcialmente segundo del grupo C, por debajo de Sao Paulo que tiene una unidad más y por encima de O'Higgins que tiene una unidad menos. Esto solo refleja lo parejo que ha estado la zona, tras cinco partidos disputados.

▶️ ¡Los elegidos! ⚽️🔥



​📋 Esta es la lista de convocados para el encuentro de mañana frente a O'Higgins en El Campín. ¡Vamos todos unidos! Ⓜ️🏟 pic.twitter.com/9XjpKsjNdY — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 26, 2026

Y así como Millonarios podría clasificar de manera directa a octavos de final, ganando su partido y esperando que Sao Paulo pierda o empate; los 'embajadores' también podrían quedar eliminados con una derrota frente a los chilenos.