James Rodríguez, destacado por la FIFA; "un desafío" con la Selección Colombia en el Mundial 2026

"Los desafíos de James Rodríguez en Colombia, el refugio para volver a ser él. El volante disputará su tercera Copa Mundial, luego de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el torneo, podría convertirse en el máximo asistente de la Tricolor en el torneo, pero antes debe estar físicamente a la altura". De esa forma encabezó una extensa nota el portal oficial de la FIFA, en el que analizan el presente del cucuteño y sus nuevos retos en el certamen orbital, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Rodríguez Rubio fue uno de los jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 y desde la semana pasada arribó a nuestro país, tras cerrar su campaña con Minnesota United de la MLS, para prepararse y estar en el mejor estado de forma en la competición del grupo K en el que los rivales serán Uzbekistán, CD Congo y Portugal.

En la mencionada nota, también se apuntó que "en el Mundial 2026, James tendrá que responder por múltiples exigencias. La primera, de un equipo con jerarquía que se permite ilusionarse alto. El sistema lo envuelve para encontrarle comodidad, pero el 10 colombiano deberá aportar su plus. Buen trato de balón, pases filtrados que pongan en peligro a los rivales, buen manejo de la pelota parada y oficio para manejar tiempos del partido. En las Eliminatorias sudamericanas y la CONMEBOL Copa América 2024, en la que la Tricolor finalizó en el segundo lugar, lo consiguió".

Cabe indicar que hace algunas horas, en las cuentas de redes sociales de la FCF se publicaron algunas fotos y videos de varios jugadores que están en la capital del país, uno de ellos James Rodríguez, quien sigue siendo un líder y figura del equipo de Lorenzo.



James Rodríguez llegando a la concentración de la Selección Colombia. Foto: X de la Selección Colombia.

Publicidad

"En Norteamérica, James tendrá al peso de la Selección Colombia bajo su espalda. En caso de disputar al menos dos partidos, igualará a Carlos Valderrama y Freddy Rincón como jugadores de la Tricolor con más presencias en la historia de los Mundiales. De la generación que sacudió al mundo en Brasil 2014, solo queda David Ospina, que aportará como suplente desde la experiencia y el oficio. James, en cambio, volverá a tener los ojos del mundo encima, en el escenario donde, incluso en los momentos más complejos de su carrera, siempre encontró una versión distinta de sí mismo", finalizó FIFA.