Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez, destacado por la FIFA; "un desafío" con la Selección Colombia en el Mundial 2026

James Rodríguez, destacado por la FIFA; "un desafío" con la Selección Colombia en el Mundial 2026

A James Rodríguez le dedicaron un amplio espacio en el sitio oficial de la FIFA y plantearon una serie de retos que tiene en el Mundial 2026, liderando al seleccionado colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de may, 2026
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez; jugador de la Selección Colombia
AFP

"Los desafíos de James Rodríguez en Colombia, el refugio para volver a ser él. El volante disputará su tercera Copa Mundial, luego de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el torneo, podría convertirse en el máximo asistente de la Tricolor en el torneo, pero antes debe estar físicamente a la altura". De esa forma encabezó una extensa nota el portal oficial de la FIFA, en el que analizan el presente del cucuteño y sus nuevos retos en el certamen orbital, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez, Yerry Mina, Gustavo Puerta y otros jugadores celebran un gol con la Selección Colombia
Exclusivo
Selección Colombia

"Colombia tiene una gran selección para competir y hacer un buen Mundial 2026"

Rafael Santos Borré, delantero de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Rafael Santos Borré, muy dolido; "con mucha tristeza por no poder cumplir mi sueño de ir al Mundial"

Rodríguez Rubio fue uno de los jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 y desde la semana pasada arribó a nuestro país, tras cerrar su campaña con Minnesota United de la MLS, para prepararse y estar en el mejor estado de forma en la competición del grupo K en el que los rivales serán Uzbekistán, CD Congo y Portugal.

En la mencionada nota, también se apuntó que "en el Mundial 2026, James tendrá que responder por múltiples exigencias. La primera, de un equipo con jerarquía que se permite ilusionarse alto. El sistema lo envuelve para encontrarle comodidad, pero el 10 colombiano deberá aportar su plus. Buen trato de balón, pases filtrados que pongan en peligro a los rivales, buen manejo de la pelota parada y oficio para manejar tiempos del partido. En las Eliminatorias sudamericanas y la CONMEBOL Copa América 2024, en la que la Tricolor finalizó en el segundo lugar, lo consiguió".

Cabe indicar que hace algunas horas, en las cuentas de redes sociales de la FCF se publicaron algunas fotos y videos de varios jugadores que están en la capital del país, uno de ellos James Rodríguez, quien sigue siendo un líder y figura del equipo de Lorenzo.

James Rodríguez llegando a la concentración de la Selección Colombia.
James Rodríguez llegando a la concentración de la Selección Colombia.
Foto: X de la Selección Colombia.

Publicidad

"En Norteamérica, James tendrá al peso de la Selección Colombia bajo su espalda. En caso de disputar al menos dos partidos, igualará a Carlos Valderrama y Freddy Rincón como jugadores de la Tricolor con más presencias en la historia de los Mundiales. De la generación que sacudió al mundo en Brasil 2014, solo queda David Ospina, que aportará como suplente desde la experiencia y el oficio. James, en cambio, volverá a tener los ojos del mundo encima, en el escenario donde, incluso en los momentos más complejos de su carrera, siempre encontró una versión distinta de sí mismo", finalizó FIFA.

Willer Ditta con la Selección Colombia.
Selección Colombia

Willer Ditta, la gran sorpresa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Yerson Mosquera, defensa colombiano.
Selección Colombia

Yerson Mosquera, Santos Borré y otros ausentes de la Selección Colombia que irá al Mundial 2026

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
Selección Colombia

"James Rodríguez ha entrenado mucho con Selección Colombia; un 'dolorcito' lo alejó un par de días"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad