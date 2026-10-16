Un mes después de su último compromiso por Liga F en el Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid femenino regresa a casa para recibir al Espanyol, este sábado 17 de octubre. Tras la pausa por fecha FIFA de selecciones, el conjunto 'merengue', que tiene en sus filas a la delantera colombiana Linda Caicedo, retoma la competición para afrontar la séptima jornada del presente campeonato.

El presente de las 'blancas'

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Las dirigidas por Pau Quesada encaran este duelo liguero instaladas en la tercera posición con trece puntos, igualadas con el Madrid CFF en el segundo lugar. La consigna del equipo madridista será mantener la fortaleza como local y sumar una nueva victoria en un estadio donde marcha invicto en lo que va de temporada.

Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino. Foto: Getty Imágenes

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"Las conocemos muy bien, es un equipo que está en una muy buena dinámica y que nos va a exigir estar pendiente en todas las fases. Va a ser un partido entretenido y que nos toca meter una versión nuestra muy alta, ir por esos tres puntos", dijo Quesada en charla con los medios oficiales del Real Madrid.



Así llega su rival al Alfredo Di Stéfano:

Por su parte, las 'periquitas' aterrizan en la capital de España ubicadas en la séptima casilla con ocho enteros, con un balance equilibrado de dos victorias, dos empates y dos derrotas en lo que va de la Liga F.

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Hay que agregar que el antecedente más reciente en el feudo blanco favorece a las madridistas, quienes firmaron un solvente triunfo por 3-0 la última vez que ambos elencos cruzaron caminos en el Alfredo Di Stéfano.

Linda Caicedo con Real Madrid femenino en duelo contra la Real Sociedad por la Liga F. Foto oficial del Real Madrid femenino

Real Madrid femenino vs. Espanyol: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con Linda Caicedo:

Día : sábado 17 de octubre del 2026.

: sábado 17 de octubre del 2026. Jornada: séptima jornada de la Liga F 2026/2027.

séptima jornada de la Liga F 2026/2027. Hora: 1:30 p.m. (Colombia).

1:30 p.m. (Colombia). Estadio: Alfredo Di Stéfano (Madrid, España).

Alfredo Di Stéfano (Madrid, España). Transmisión por TV: DAZN y Teledeporte (España).

DAZN y Teledeporte (España). ONLINE: www.golcaracol.com

Igualmente, en este portal encontrará toda la actualidad de este compromiso por la Liga F de España, las jugadas virales, golazos y asistencias que tengan que ver con Linda Caicedo para que se programe y no se pierda nada.