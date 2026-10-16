Liga BetPlay II-2026: así se jugará la fecha 15: día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Atlético Bucaramanga recibirá este domingo al América de Cali por la jornada de la Liga BetPlay II-2026 en un partido en el que el equipo anfitrión buscará arrebatar el liderato a su rival.

El cuadro 'leopardo', dirigido por el uruguayo Pablo Peirano, ocupa el tercer lugar con 24 puntos, a tres de los 'diablos rojos', y vive un buen momento ya que es el único invicto del campeonato.

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El Bucaramanga ha ganado seis partidos y empatado otros seis, por lo que apunta además a alargar su buena racha, acompañada de un rendimiento destacado, que lo ha convertido en aspirante al título.

América vs Medellín en Liga BetPlay 2026-II Colprensa

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Para el juego del domingo se espera que el conjunto 'búcaro' cuente con toda su nómina, que incluye a los atacantes argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza; el extremo Emerson Batalla, y el arquero uruguayo Cristopher Fiermarín, uno de los mejores del equipo esta temporada.



América, por su parte, viene de perder 1-2 en casa con Independiente Medellín, en un encuentro que disputó con 10 jugadores en el segundo tiempo por la expulsión del veterano central Dany Rosero, que se perderá el partido del domingo.

El rojo del Valle del Cauca ha ocupado el primer lugar de la tabla durante casi todo el torneo y tienen como principales figuras al golero brasileño Jean Fernandes, al prometedor Josen Escobar, al creativo Yeison Guzmán, al delantero Tomás Ángel y al veterano extremo Luis Quiñones, uno de los mejores fichajes de la liga esta temporada.

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A levantar cabeza

Pese a que el DIM le ganó 1-2 al América el fin de semana pasado, este miércoles cayó 3-2 contra el Atlético Nacional en el partido único de cuartos de final de la Copa Colombia y necesita levantar cabeza rápido tras esa derrota.

Nacional vs Medellín Colprensa

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El 'poderoso', dirigido por Amaranto Perea, ocupa el quinto lugar con 23 unidades y recibirá el sábado en el estadio Atanasio Girardot al Once Caldas, que llega necesitado de una victoria para mantener vivas sus oportunidades de meterse entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

El Medellín tiene aún la duda de si regresará a las canchas su estrella, el creativo Juan Fernando Quintero quien lleva ausente varias semanas por una lesión del recto femoral izquierdo que sufrió el pasado 22 de septiembre en el juego ante Jaguares.

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En cuanto al resto de futbolistas, el equipo de Perea estará liderado en cancha por el argentino Agustín Martegani, el experimentado lateral Frank Fabra y el central uruguayo Joaquín Varela.

Once Caldas, por su parte, aún es dirigido por su entrenador interino, Carlos 'Panelo' Valencia, y necesita una victoria que le permita escalar en la tabla, pues es décimo con 17 puntos, a cuatro del Deportes Tolima, que ocupa el octavo lugar.

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El 'blanco blanco', campeón de la Copa Libertadores de 2004, viene de vencer 1-0 a Llaneros en un partido con el que rompió una racha negativa de tres partidos sin ganar.

Para buscar la victoria en Medellín, Valencia contará con toda su nómina, en la que sobresale el creativo Andrés Roa, el extremo Michael Barrios y el inagotable goleador Dayro Moreno, de 41 años.

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Este sábado también se jugará el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, aplazado de la primera jornada, que tiene un horario establecido de las 3:00 de la tarde.

Partidos de la jornada 15 de la Liga BetPlay II-2026:

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Sábado 17 de octubre:

Millonarios vs. Jaguares

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

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Independiente Medellín vs. Once Caldas

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Domingo 18 de octubre

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Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

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Llaneros vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Bello Horizonte- Rey Pelé

Deportivo Cali vs. Junior

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.

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Lunes 19 de octubre

Deportivo Pasto vs. Alianza FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad.

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Martes 20 de octubre

Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Palmaseca.

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Internacional de Bogotá vs. Fortaleza

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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*Todos los partidos van EN VIVO por Win.

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto de los mejores partidos de la jornada, las jugadas virales y más. Además de la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.