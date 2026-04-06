"Renato Gaucho no se ha acercado a hablarme acá en Vasco da Gama; nos causó impacto lo que dijo"

"Yo lo que hice fue reírme y apagar el celular, si me pongo a leer todo lo que dicen, me voy a volver loco". Esas fueron algunas de las palabras que mencionó Johan Rojas, volante de Vasco da Gama, de Brasil, en una entrevista este lunes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que le indagaron con respecto a las declaraciones de Renato Gaucho, su técnico, quien aseguró que a los jugadores colombianos les tiene que corregir mucho y que él tiene algunas reservas cuando se trata de contratar a hombres nacidos en nuestro país.

"Yo creo que siempre (lo dicho por Renato) te toma por sorpresa una declaración así, pero también eso depende de cómo uno lo tome, cómo lo reciba, de pronto otro compañero se lo pueda tomar muy personal. Pero lo mío es trabajar día a día, no cabe duda eso, por algo me dieron el número '10' de Vasco. Todo depende de cómo te trabajes, porque errores los vamos a cometer todos, no solamente los colombianos. En lo que me basó yo es que los colombianos, hacemos cosas nuevas en pro del equipo. Si yo no me equivocara, sería el mejor del mundo. Yo veo esto dependiendo de la magnitud que cada uno le dé", explicó Rojas, en el contacto abierto y sincero que tuvo con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

El volante de creación de paso por la desaparecida Equidad y por Monterrey de México comentó que en el entrenamiento del día estuvo junto a Carlos Andrés Gómez, ya que tanto Carlos Cuesta, como Marino Hinestroza viajaron a Argentina para jugar contra Barracas, por la Copa Sudamericana.

Johan Rojas, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama. X de @VascodaGama

"No hemos estado todos completos acá, pero ha sido un impacto duro por las cosas que dijo. Sería diferente si hubiera dado otro tipo de declaraciones. Pero nosotros trabajamos con profesionalismo y no es tan grave para nosotros, porque sabemos lo que hemos entregado", complementó Rojas.



Para finalizar, el colombiano apuntó que "yo me desperté así, muy tranquilo, no me lo tomé personal (lo que dijo Renato). Ahora es esperar, va a llegar un momento en el que se va a hablar con él o él nos va a hablar a nosotros. Él a mí nunca se me ha acercado, me confunde un poco porque o estoy haciendo todo bien o no sé si le gusto. No me tomo esto en lo personal, lo que hice fue reírme un poco, apagar el celular, porque sino me vol a volver loco".