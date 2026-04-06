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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Renato Gaucho no se ha acercado a hablarme acá en Vasco da Gama; nos causó impacto lo que dijo"

"Renato Gaucho no se ha acercado a hablarme acá en Vasco da Gama; nos causó impacto lo que dijo"

El técnico de Vasco da Gama aseguró que a los colombianos del equipo les tiene que corregir mucho, que tienen muchos aspectos tácticos por pulir y ya se registró una reacción al respecto.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Johan Rojas Vasco da Gama
Johan Rojas, futbolista colombiano en el Vasco da Gama de Brasil - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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