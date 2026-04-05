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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "A Marino Hinestroza y a los otros colombianos de Vasco los intentó corregir, tienen problemas"

"A Marino Hinestroza y a los otros colombianos de Vasco los intentó corregir, tienen problemas"

El entrenador de Vasco da Gama dio polémicas declaraciones en rueda de prensa, tras caer contra Botafogo; cayéndoles de frente a todos los colombianos del plantel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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