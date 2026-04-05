"A Marino Hinestroza y a los otros colombianos de Vasco los intentó corregir, tienen problemas"

Tras la derrota por 1-2 de Vasco da Gama frente a Botafogo, en casa, el pasado sábado; hubo fuerte autocrítica en la interna del cuadro donde milita Marino Hinestroza y ‘compañía’, por parte de su entrenador.

Referente a la caída, el estratega Renato Gaúcho se refirió a varias de las situaciones, por las que cree que el equipo todavía no ha encontrado la mejor versión futbolística, culpando al rendimiento de los jugadores colombianos en el plantel.

Y es que, así como lo manifestó en la rueda de prensa el estratega de 63 años, todo tendría que ver por un tema de gusto futbolístico, teniendo en cuenta que a los ‘cafeteros’ y ecuatorianos les cuesta mucho el fútbol brasileño; misma razón por la que prefiere otro tipo de futbolistas en sus equipos. Y como dato no menor, Vasco da Gama cuenta con cuatro colombianos en el plantel.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Brasil - Foto: Vasco da Gama

“Lo que más recalco, sobre todo porque yo mismo fui delantero, es la importancia de mantener la calma al tomar decisiones, porque la desesperación dentro o cerca del área siempre viene del rival. Tenemos cuatro colombianos en el equipo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo; no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana”, indicó de entrada Renato, dejando claro que tanto a Marino Hinestroza, como a Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta tiene que hacerles precisiones en varios aspectos tácticos y técnicos del juego.



Además, en plena rueda de prensa, el entrenador del Vasco puntualizó en los desafíos que implica dirigir a tantos ‘cafeteros’ en el plantel, teniendo en cuenta que, a su concepto, requieren más tiempo, paciencia y dedicación para sacar su mejor versión: “También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Gremio u otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo aprobaba su incorporación una vez que se hubieran adaptado al fútbol brasileño”.

Carlos Andrés Gómez figura en el Vasco da Gama en Brasil. X de @VascodaGama

Publicidad

“Ellos necesitan mucho tiempo para adaptarse. El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Esto lleva tiempo. Es difícil jugar cada tres días y corregir todo de los jugadores. Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador, y en Brasil tienen esos problemas. Intento corregirlos, pero se trata de adaptación, no de un cambio instantáneo. Desafortunadamente, mientras tanto, seguirán cometiendo estos errores, sin importar cuánto los corrija”, concluyó Renato Gaúcho, referente a la actual situación que vive con los ‘nuestros’ en el equipo.

Habrá que ver estas declaraciones cómo caen en la interna del equipo, especialmente para los colombianos, quien, a pesar de los errores que manifiesta el entrenador; han venido siendo protagonistas a lo largo del año.