MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Más Deportes  / Colombia se acerca a 200 medallas y Perú se consolida en tercera posición de los Juegos Bolivarianos

Colombia se acerca a 200 medallas y Perú se consolida en tercera posición de los Juegos Bolivarianos

La delegación colombiana sigue liderando la competición que se está realizando en Ayacucho, Perú, donde ya suma 83 preseas doradas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Juegos Bolivarianos 2025
Juegos Bolivarianos 2025
@OlimpicoCol/X

