Revive el nombre de James Rodríguez en Everton; "se viene un fichaje emocionante"

El mercado de fichajes en el fútbol de Europa sigue registrando noticias relevantes y de esa forma este lunes, en la prensa inglesa y expertos en este tema de las transferencias y demás dan cuenta de la cercana contratación del inglés Jack Grealish como nuevo jugador del Everton. Se reporta que el futbolista de 29 años presentará los exámenes médicos, luego de que Manchester City diera el aval para un préstamo.

Aún sin que se haya hecho oficial la noticia, el nombre de Grealish, quien ha estado involucrado en polémicas por sus salidas nocturnas y gusto por el licor, despertó una serie de reacciones en las redes sociales, en donde ha salido a relucirel nombre de James Rodríguez, quien jugó en mencionado clubes entre 2010 y 2011.

El extremo inglés fue considerado como una de las grandes promesas del fútbol de su país, el City pagó 117 millones de euros por su pase al Aston Villa, donde brilló ganando un nombre y un prestigio. Sin embargo, en los 'citizens' se fue apagando y perdió todo el respaldo del entrenador Pep Guardiola.

Jack Grealish, jugador de Manchester City, en acción de juego de la semifinal de FA Cup, contra Chelsea AFP

¿Por qué hablan de James Rodríguez en Everton?

Ante el inminente fichaje mencionado anteriormente, los comentarios en 'X' no han tardado en aparecer y se ha comparado a Grealish con James Rodríguez, como quiera que desde hace tiempo el equipo azul de Liverpool no hace una contratación rimbombante.

James Rodríguez en Everton AFP

Acá algunas reacciones de los hinchas:

-Todo depende de Grealish, ¿no? No hay duda de que es, con diferencia, el mejor futbolista que han tenido desde James Rodríguez.

-El fichaje más emocionante desde James Rodríguez para Everton. Siempre juega con mucha intensidad, despierta a la afición

-Grealish me hace sentir como cuando fichamos a James Rodríguez. Estoy increíblemente emocionado, fichaje emocionante

-Estoy tan entusiasmado con Grealish como lo estuve con James Rodríguez, ahora veremos en persona a otra figura

-Es un nombre enorme, por supuesto. Pero que sea un nombre enorme no significa automáticamente que sea un jugador brillante, he visto a los aficionados compararlo con James Rodríguez. Ni siquiera se acercan.