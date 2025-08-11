John Jáder Durán, advertido por revolcón de Mourinho para Fenerbahce vs. Feyenoord en Champions

Fenerbahce de Turquía recibirá al Feyenoord de Países Bajos el martes 12 de agosto de 2025 a las 12:00 p. m., hora colombiana, con la obligación de ganar para no quedar afuera de la Champions League.

El encuentro definirá al equipo que avanzará a la última ronda previa del certamen europeo luego de que en el choque de ida el conjunto holandés se hubiera impuesto 2-1 en condición de local.

En la primera contienda no hubo actuación desde el principio del atacante antioqueño Jhon Jáder Durán, cuyo entrenador, el portugués José Mourinho, le dio la oportunidad de ingresar al terreno de juego en el minuto 58, periodo en el que no logró anotar.

Desde entonces, el equipo otomano no ha tenido competencia debido a que la liga turca aún no ha empezado, situación que le ha dado la posibilidad al elenco amarillo de Estambul de enfocarse exclusivamente en el compromiso internacional.

Para ello, el popular ‘Mou’ deberá hacer lo posible para que sus hombres puedan revertir el resultado adverso, ya que de esta presentación depende gran parte de la temporada si se tiene en cuenta que el Fenerbahce se reforzó con el objetivo de llegar al cuadro principal de Champions.

Bajo ese contexto, medios de comunicación en territorio turco han anticipado que el estratega lusitano no se quedaría quieto y avisaron que estaría planeando sacudir la alineación titular en busca de herramientas que le permitan darle la vuelta a la eliminatoria.



Jhon Jáder Durán, atento por cambios en Fenerbahce para Champions

La publicación turca Skorer, separata deportiva del diario Milliyet, señaló un día antes de la contienda que Mourinho estaría contemplando ‘patear el tablero’ con el onceno inicialista que estaría confeccionando para el compromiso del torneo continental.

“El entrenador del Fenerbahce realizará cambios en su plantilla ante un partido crucial para asegurar su clasificación a la UEFA Champions League”, anticipó el informativo.

Y aunque no hubo nombres propios, más allá de que se habló de que uno de los que ingresaría a la formación titular sería el defensor portugués Nelson Semedo, el sacudón podría ser más amplio.

Bajo ese contexto, Durán, la incorporación que más ruido ha hecho en el Fenerbahce, sería uno de los hombres llamados a aparecer por su desempeño en los duelos de pretemporada y en la pasada Champions, en la que brilló con el Aston Villa de Inglaterra gracias a sus goles.

Además, ‘Mou’ sabe que el paisa de 21 años de edad es conocedor de este tipo de contextos y de la competición en sí, en la que ya ha sido figura, lo que incrementa las posibilidades de que Durán se lleve el protagonismo de la confrontación.

Si Fenerbahce logra avanzar, se medirá en la siguiente fase con el ganador de la llave que mide a Benfica de Portugal –club del también colombiano Richard Ríos– con el Niza de Francia, serie que en su primer duelo tuvo victoria del conjunto luso 0-2.