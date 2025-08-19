Foto de Luis Díaz afuera de la cancha causa revuelo en Alemania tras ‘extrañeza’ de su debut

Luis Díaz pasó del Liverpool de Inglaterra al Bayern Múnich de Alemania como la tercera contratación más cara del club bávaro en su historia, siendo superado únicamente por el goleador británico Harry Keane (90 millones) y por el defensa francés Lucas Hernández (80 millones).

Es por ello que se habla de todo lo que lo rodea, pues la prensa de ese país no ha dejado pasar detalles como su edad (28 años), su familia, su carrera deportiva, su historia de vida, todo lo que hace y dice en ese lugar.

Es así como empezó siendo criticado por su falta de gol en los encuentros de pretemporada, pero los conceptos cambiaron después de estrenarse de manera oficial anotando el segundo tanto del conjunto muniqués en el triunfo 2-1 sobre el Stuttgart en el partido único de la Supercopa de Alemania.

Fue así como primer se dijo que lo suyo era una sorpresa y luego se le apuntó por una imagen suya que se filtró después de su primera consagración con la escuadra bávara.



Luis Díaz, de la sorpresa de su debut al revuelo por foto que le tomaron

El guajiro hizo de cabeza la anotación con la que el Bayern Múnich se quedó con la Supercopa de Alemania, definición que dio para que medios especializados en información del cuadro rojo mostraran su extrañeza con lo ocurrido.

Publicidad

“Díaz se encontró repentinamente en el centro del ataque, cabeceó con habilidad el centro de Gnabry, superando al portero suplente del Stuttgart, Fabian Bredlow, demostrando una capacidad de cabeza insospechada”, dijo el diario TZ al respecto, dando a entender que el juego aéreo no se esperaba en el ‘cafetero’.

Pero como si eso fuera poco, ahora el tema de conversación en los periódicos de Múnich tiene que ver con una fotografía que hace parte de una pieza de redes sociales que hizo Geraldine Ponce, su esposa.

Publicidad

Al parecer, al mismo medio le pareció sorprendente que el popular ‘Lucho’ comparta con su pareja en las calles de la ciudad, según lo plasmó en sus páginas dedicadas a él.

“El colombiano está causando sensación fuera de la cancha, con gestos románticos en la capital bávara. El nuevo fichaje del Bayern, Luis Díaz, y su esposa Geraldine Ponce aparentemente ya se han adaptado por completo a la vida en Múnich y están disfrutando al máximo de la vida familiar. Se les vio besándose en la Platzl de Múnich”, consignó el rotativo.

Lo cierto es que la vida privada del colombiano ya es tema público y de esa manera deberá empezar a manejarla. Entre tanto, se alista para debutar en Bundesliga contra el Leipzig el viernes 22 de agosto en la apertura de la primera fecha.

Acá, la publicación donde está la foto en cuestión: