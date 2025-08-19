Llamado de atención a jugadores de Junior; "algunos quieren ganarse a la hinchada vendiendo humo"

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El triunfo 2-1 del Junior sobre Bucaramanga por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II terminó en trifulcas adentro de la cancha y en las tribunas, con polémicas por los penaltis a favor de los barranquilleros, y reacciones de los dos protagonistas que se van viralizando al pasar las horas.
Por eso, un experimentado jugador del equipo santandereano, y quien tiene pasado en los ‘tiburones’, donde fue campeón, decidió enviar un mensaje a algunos futbolistas del cuadro rojiblanco, en especial por algunas actitudes durante el compromiso y tras el pitazo final.
Fabián Sambueza tomó la vocería en la zona mixta del estadio Metropolitano de Barranquilla y en declaraciones para ‘El Ambito’ se quejó de la postura de algunos deportistas del Junior.
“A mí me toco estar en Junior tuve la suerte de salir campeón 3 veces y siempre traté de mantener mi cordura, nunca le falté el respeto a nadie. Hay algunos jugadores que quieren ganarse a la hinchada, yo sé que es compleja, pero lo hacen festejando y vendiendo humo y es no gana nada. Toca es ganársela con buen rendimiento, trabajando duro", declaró el argentino a la prensa barranquillera tras Junior 2-1 Bucaramanga.
Lo cierto es que esas palabras de Fabián Sambueza tuvieron repercusión en las redes sociales este martes, en especial por todo el candente ambiente que se vivió y se vive tras ese duelo de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II, que dejó quejas, reclamos y duras declaraciones hasta de los técnicos, Alfredo Arias y Leonel Álvarez.
Publicidad
"Hay jugadores en Junior que quieren ganarse a la hinchada vendiendo humo"— elambito (@elambito) August 19, 2025
🗣️ Fabián Sambueza tras la pelea del final pic.twitter.com/XqMBhVMzy0