Llamado de atención a jugadores de Junior; "algunos quieren ganarse a la hinchada vendiendo humo"

El triunfo 2-1 del Junior sobre Bucaramanga por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II terminó en trifulcas adentro de la cancha y en las tribunas, con polémicas por los penaltis a favor de los barranquilleros, y reacciones de los dos protagonistas que se van viralizando al pasar las horas.

Por eso, un experimentado jugador del equipo santandereano, y quien tiene pasado en los ‘tiburones’, donde fue campeón, decidió enviar un mensaje a algunos futbolistas del cuadro rojiblanco, en especial por algunas actitudes durante el compromiso y tras el pitazo final.

Fabián Sambueza tomó la vocería en la zona mixta del estadio Metropolitano de Barranquilla y en declaraciones para ‘El Ambito’ se quejó de la postura de algunos deportistas del Junior.



La queja de Fabián Sambueza sobre algunos jugadores del Junior

“A mí me toco estar en Junior tuve la suerte de salir campeón 3 veces y siempre traté de mantener mi cordura, nunca le falté el respeto a nadie. Hay algunos jugadores que quieren ganarse a la hinchada, yo sé que es compleja, pero lo hacen festejando y vendiendo humo y es no gana nada. Toca es ganársela con buen rendimiento, trabajando duro", declaró el argentino a la prensa barranquillera tras Junior 2-1 Bucaramanga.

Lo cierto es que esas palabras de Fabián Sambueza tuvieron repercusión en las redes sociales este martes, en especial por todo el candente ambiente que se vivió y se vive tras ese duelo de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II, que dejó quejas, reclamos y duras declaraciones hasta de los técnicos, Alfredo Arias y Leonel Álvarez.

Publicidad