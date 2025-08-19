Leyenda de Bayern Múnich cambió su relato sobre Luis Díaz; “es un refuerzo imprescindible”

Luis Díaz se estrenó oficialmente por todo lo alto con el Bayern Múnich el pasado sábado en la final de la Supercopa de Alemania, marcando el segundo gol del definitivo 2-1 sobre el Sttutgart, que le dio a los bávaros el primer título de la temporada y el primer trofeo de 'Lucho' en su nuevo equipo, siendo titular y una de las figuras.

Por eso, de a poco el atacante colombiano hace cambiar de opinión a algunos hinchas y exjugadores que no confiaban en él, por el alto precio que pagaron por él (75 millones de euros), y también por su edad (28 años), que para muchos es un poco avanzada para desembolsar tanto dinero.

Una leyenda de Alemania y del Bayern Múnich es Lothar Matthäus, quien días atrás había apuntado contra Luis Díaz, pero que en las últimas horas nombró al futbolista colombiano para defender la nómina del club, tras un llamado de atención que hizo Harry Kane a la directiva.



Lothar Matthäus defiende a Luis Díaz en Bayern Múnich

"A estos jugadores ahora hay que darles una oportunidad, y no creo que la plantilla, incluso sin el traspasado Christopher Nkunku, sea demasiado pequeña. Por eso no entendí del todo las declaraciones de Harry Kane sobre que la plantilla del Bayern de este año es una de las más pequeñas en las que ha jugado. Luis Díaz y Jonathan Tah son refuerzos imprescindibles, y también han incorporado a un jugador realmente bueno en el centro, Tom Bischof. Además, Jamal Musiala, Alphonso Davies e Hiroki Ito volverán de sus lesiones a más tardar cuando el título esté en juego", dijo el exjugador alemán en 'Sky Sports' sobre unas recientes declaraciones del goleador inglés del equipo.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Lo que dijo Harry Kane luego de ganar la Supercopa de Alemania es que "probablemente sea una de las plantillas más pequeñas en las que he jugado. Tenemos un equipo un poco escaso, pero eso no está bajo el control de los jugadores", algo que tuvo resonancia en la prensa y ha generado debates y análisis sobre el plantel que tiene el Bayern para la presente temporada.

Eso llegó a Matthäus, quien es voz autorizada para opinar sobre el cuadro de Múnich -jugó más de 400 partidos y dejó un saldo de 15 títulos entre locales e internacionales- no estuvo de acuerdo con el británico, que es una de las principales estrellas del equipo.



¿Qué había dicho Lothar Matthäus sobre Luis Díaz?

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

Aunque ahora si lo tilda al colombiano como un fichaje imprescindible en el Bayern Múnich, días atrás se sinceró y apuntó a la directiva del club alemán nombrando a Luis Díaz como un jugador muy costoso para su edad (28 años).

"Díaz ya tiene 28 años, Nick Woltemade solo 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz. Si alguien fuera mezquino, podría preguntarse: ¿Por qué el Bayern no tiene esa confianza en Woltemade, quien ya se ha comprometido con el FCB? El VfB Stuttgart probablemente se habría conformado con lo que costó Díaz", declaró Lothar Matthäus hace algunos días.