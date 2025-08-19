Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leyenda de Bayern Múnich cambió su relato sobre Luis Díaz; “es un refuerzo imprescindible”

Leyenda de Bayern Múnich cambió su relato sobre Luis Díaz; “es un refuerzo imprescindible”

El exjugador, días atrás le dio palo al fichaje del colombiano pero ahora lo defiende y le da su lugar al guajiro Luis Díaz, quien marcó un golazo para el título de la Supercopa de Alemania.