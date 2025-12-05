Síguenos en:
Richard Ríos dejó su sello en Benfica vs. Sporting Lisboa: participó en jugada de gol

Richard Ríos dejó su sello en Benfica vs. Sporting Lisboa: participó en jugada de gol

El volante antioqueño estuvo los 90 minutos en el 1-1 final entre Benfica y Sporting Lisboa, que se enfrentaron este viernes en la Liga de Portugal. ¡Vea acá la acción!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
Richard Ríos en acción de juego con Benfica frente al Sporting Lisboa por la Liga de Portugal.
Richard Ríos en acción de juego con Benfica frente al Sporting Lisboa por la Liga de Portugal.
AFP

