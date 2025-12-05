Richard Ríos dejó su sello en Benfica vs. Sporting Lisboa: participó en jugada de gol

Este viernes se llevó a cabo un nuevo duelo entre Benfica y Sporting Lisboa por la Liga de Portugal, y tuvo presencia colombiana en ambos bandos. En las 'águilas' estuvo Richard Ríos, quien participó en la acción de gol de su escuadra.

El volante antioqueño sirvió un gran pase entre líneas para Amar Dedic, quien posteriormente envió un balón al centro que terminó definiendo Sudakov para decretar el 1-1 en el tablero en el Estadio dá Luz.

Ríos Montoya estuvo todo el compromiso, mientras que Luis Javier Suárez participó en 86 minutos en los 'leones'.

Vea acá la jugada del gol del Benfica vs. Sporting Lisboa:

🇵🇹🔴 Benfica 1-1 Sporting de Lisboa | Liga Portugal



Gol del joven talento ucraniano, Georgiy Sudakov, que consigue la igualdad para el equipo de Mourinho



EL PASE PREVIO DE RICHARD RÍOS 🇨🇴🔝pic.twitter.com/SDPzmgSyD2 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 5, 2025