Advertencia para la Selección Colombia: "El grupo no es solo Portugal, hay que tener cuidado"

La suerte está echada para la Selección Colombia en el Mundial 2026. La 'tricolor' quedó encuadra en el Grupo K junto a la Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, la desconocida Uzbekistán y otro combinado que saldrá del repechaje internacional. Desde las toldas de la 'amarilla' no han parado las reacciones; una voz experta y que ha jugado Copa del Mundo generó su opinión: Abel Aguilar

Al exmundialista no le sorprendió que el sorteo determinara que la 'tricolor' enfrentará a un combinado como es el de las 'quinas'; incluso, afirmó que los dirigidos por Néstor Lorenzo tiene con qué dar la pelea.

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

"Contento con el grupo que le tocó a la Selección Colombia, es un grupo, para mí, estaba dentro de lo que pueda suceder, porque hay selecciones importantes, selecciones que están por primera vez y esperando el otro rival que va a salir del repechaje", precisó Aguilar en conversación con Gol Caracol.



Eso sí, a continuación generó un consejo para el plantel de nuestro país: no centrarse únicamente en Portugal y dejar de lado los contrincantes menos fáciles. En una cita orbital hay que jugar todos los partidos con la misma mentalidad.

"Duro, Portugal es una de las mejores selecciones del mundo, una selección con jugadores top a nivel mundial, pero yo creo que Colombia está capacitada para enfrentar, ya lo ha hecho, lo hemos venido haciendo hace muchos años. Estamos compitiendo al más alto nivel y esperemos que funcione todo bien", sostuvo.

Y agregó: "Pero el grupo no es sólo Portugal, también está Uzbekistán, primera vez que va al Mundial. Aquí tenemos que tener cuidado, no volvernos locos con Portugal porque esos equipos, que uno piensa que no terminan complicando mucho más el camino".



Otras declaraciones de Abel Aguilar:

- Enfrentar los partidos con la misma mentalidad

"Se tiene que enfrentar con la misma forma y mentalidad. Si es cierto que muchas veces nos ha costado y hay mucha diferencia entre un rival fuerte y uno que no es tan fuerte , ahí nos cambia esa mentalidad, pero también hemos crecido, hemos entendido de qué se trata estar con la Selección, de lo que es ponerse la camiseta. Cuando hay recambio y jugadores jóvenes puede costar un poco, pero en este punto también hay jugadores líderes en un estado de madurez que van a saber guiar a los jóvenes y van a entender de qué forma se van a enfrentar los partidos".

- Su selección favorita al Mundial 2026

"Hay que ilusionarse, mi equipo favorito es Colombia y todo el positivismo y la energía va a ser para la Selección Colombia porque creo que hay un buen grupo, considero porque tenemos con qué; ojalá llegar hasta el final. Es de la manera en que Colombia lo afronte".