Gol Caracol  / Selección Colombia  / Advertencia para la Selección Colombia: "El grupo no es solo Portugal, hay que tener cuidado"

Advertencia para la Selección Colombia: "El grupo no es solo Portugal, hay que tener cuidado"

No paran las reacciones tras conocer el grupo que le tocó a la Selección Colombia en el Mundial 2026. Un exmundialista con la 'tricolor' envió un claro recado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
La Selección Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026.
AFP

