River Plate prepara 'bombazo' con futbolista colombiano, que fue campeón en Boca Juniors

Hace un par de minutos se filtró una reveladora información en territorio argentino, relacionada a uno de los futbolistas colombianos que gozan de buena actualidad, siendo figura y protagonista en el rentado local.

Se trata de Sebastián Villa, extremo ‘cafetero’ que tiene indiscutible calidad en los equipos donde ha estado. Tanto, que a pesar de todos sus inconvenientes personales, en su regreso a Argentina, fue de los destacados en el título obtenido por Independiente de Rivadavia.

Y es que, según lo informaron en ‘Direc Tv Sports’, Villa le interesa a River Plate, quien ya habría preguntado por las condiciones para quedarse con los derechos del colombiano, que, a pesar de su pasado en Boca Juniors, se encuentra analizando la propuesta de la 'banda cruzada'.

Evidentemente, esto generó gran impacto, por la rivalidad que implica River y Boca; además, siendo Villa uno de los principales referentes del cuadro 'xeneize', con quien disputó aquella final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid, que justamente perdió contra la 'banda cruzada'.

Cabe indicar que no solamente en el fútbol argentino tendría posibilidades el nacido en Bello, sino que a sus empresarios también les han llegado otros sondeos internacionales.



¿Por qué River Plate quiere a Sebastián Villa?

Justo por su gran presente, el colombiano ha llamado la atención de varios equipos por su rendimiento en Independiente Rivadavia y también porque se solucionó uno de los procesos que tenía en su contra por una denuncia de una mujer argentina.

Sebastián Villa dedicó el título de Copa Argentina a Miguel Ángel Russo. Foto: X de @CSIRoficial y AFP.

Ahora, con la posibilidad de llegar a River Plate, se está a la expectativa de cuál podría ser la decisión del 'cafetero', teniendo en cuenta que, aunque su salida de Boca Juniors no fue la mejor; todavía hay hinchas que piden su regreso para el 'xeneize'.