¿Roger Martínez se pierde la final de Copa Sudamericana? alarmante foto que preocupa a Racing

En Argentina están de fiesta luego de la clasificación de Racing de Avellaneda a la final de la Copa Sudamericana luego imponerse en la serie frente a Corinthians con un 2-1 en el partido de vuelta en El Cilindro. Pese a eso, no todo es alegría en 'La Academia', puesto que el delantero colombiano Roger Martínez podría estar en duda para el encuentro por el título continental.

Martínez no viene teniendo muchos minutos en Racing como precaución después de la lesión que sufrió con la Selección Colombia, en el partido contra Bolivia en El Alto, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. El exAmérica provocó la expulsión de un jugador del combinado del altiplano, pero tuvo que salir a los pocos minutos por una molestia en uno de sus tobillos.

Tras arribar al equipo 'albiceleste', le diagnosticaron un esguince de tobillo que lo mantuvo alejado de las canchas un par de partidos. Sin embargo, justamente contra Corinthians, en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Sudamericana, el colombiano ingresó al minuto 89 confirmando así su regreso.

No obstante, después del partido, su tobillo no resistió mucho y se inflamó de inmediato, dando cuenta que no está al 100% recuperado. El encargado de revelar una foto fue el mismo jugador, quien la compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Nos vemos en la final tobillito", fue el corto mensaje que compartió Martínez junto a la mencionada fotografía.

De inmediato se encendieron las alarmas en Racing, puesto que Martínez es el delantero de confianza y es uno de los que más se entiende con Juan Fernando Quintero, principal figura del equipo.

De esta manera, al jugador 'cafetero' solo le quedan 21 días para recuperarse del todo y así poder disputar la final de la Copa Sudamericana, la cual está pactada para el sábado 23 de noviembre, en Asunción, Paraguay, contra Cruzeiro de Brasil.

¿En qué equipos ha jugado Roger Martínez?

El delantero ha tenido una carrera destacada por su paso en diversos equipos y ligas. Comenzó en Racing Club de Argentina, donde jugó en varias temporadas (2013-14, 2016 y luego en 2023-2024) acumulando 80 partidos y 26 goles. También pasó brevemente por Santamarina en 2014 y luego por Aldosivi en 2015, donde destacó con 6 goles en 27 partidos. En 2016, llegó a Jiangsu Suning de China, donde anotó 20 goles en 43 encuentros. Luego, se unió a Villarreal en España en 2018. Finalmente, jugó para el Club América de México desde 2018 hasta 2023, sumando 35 goles en 162 partidos.