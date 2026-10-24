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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Santa Fe, a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina; venció 3-2 a Palmeiras en penaltis

Santa Fe, a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina; venció 3-2 a Palmeiras en penaltis

Este sábado, en Ecuador, Independiente Santa Fe superó a Palmeiras en la tanda de penaltis. La arquera Jimena Ospina fue la gran figura con dos cobros atajados.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Palmeiras vs. Santa Fe.
Palmeiras vs. Santa Fe.
afp.

El Independiente Santa Fe colombiano venció por 2-3 en penaltis al Palmeiras brasileño tras un empate 2-2 durante los 90 minutos, accedió este sábado a semifinales de la Copa Libertadores Femenina y esperará rival del choque Corinthians e Independiente del Valle.

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En los penaltis acertaron las colombianas Cristiana Motta, Mariana Zamorano y Kelly Ibargüen, mientras que fallaron María Torres y Wendis Cabrera.

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La portera santafereña, Jimena Ospina, atajó el disparo a Patricia Maldaner.

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Por Palmeiras acertaron Bía Zaneratto y Eduarda Da Silva, y fallaron Brena Carolina, Palermo y Maldaner.

Durante los 90 minutos anotaron Brena Carolina, a los 8 minutos y Raissa Bahia, a los 62 para Palmeiras, mientras que Mariana Zamorano, a los 69 y Juana Ortegón, a los 90, igualaron para Santa Fe.

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Brena Carolina adelantó a Palmeiras con un disparo elevado, que dejó sin opción a la portera Jimena Ospina y Raissa Bahia anotó el segundo tanto del cuadro brasileño con un remate a media altura.

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La atacante Zamorano pudo vencer a la portera brasileña, con un preciso remate de volea desde corta distancia y Ortegón logró el agónico empate con un espléndido golpe de cabeza a la salida de un tiro de esquina.

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