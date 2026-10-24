Santa Fe, a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina; venció 3-2 a Palmeiras en penaltis

El Independiente Santa Fe colombiano venció por 2-3 en penaltis al Palmeiras brasileño tras un empate 2-2 durante los 90 minutos, accedió este sábado a semifinales de la Copa Libertadores Femenina y esperará rival del choque Corinthians e Independiente del Valle.
En los penaltis acertaron las colombianas Cristiana Motta, Mariana Zamorano y Kelly Ibargüen, mientras que fallaron María Torres y Wendis Cabrera.
Publicidad
La portera santafereña, Jimena Ospina, atajó el disparo a Patricia Maldaner.
Publicidad
Por Palmeiras acertaron Bía Zaneratto y Eduarda Da Silva, y fallaron Brena Carolina, Palermo y Maldaner.
Durante los 90 minutos anotaron Brena Carolina, a los 8 minutos y Raissa Bahia, a los 62 para Palmeiras, mientras que Mariana Zamorano, a los 69 y Juana Ortegón, a los 90, igualaron para Santa Fe.
Brena Carolina adelantó a Palmeiras con un disparo elevado, que dejó sin opción a la portera Jimena Ospina y Raissa Bahia anotó el segundo tanto del cuadro brasileño con un remate a media altura.
Publicidad
La atacante Zamorano pudo vencer a la portera brasileña, con un preciso remate de volea desde corta distancia y Ortegón logró el agónico empate con un espléndido golpe de cabeza a la salida de un tiro de esquina.