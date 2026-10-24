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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026

Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026

Este sábado 24 de octubre, el Torneo BetPlay II-2026 tuvo su última fecha del todos contra todos y acá le contamos qué equipos se metieron entre los ocho mejores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2026
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En el todos contra todos, Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca culminaron primero y segundo, respectivamente.
En el todos contra todos, Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca culminaron primero y segundo, respectivamente.
DIMAYOR.

Las emociones del Torneo BetPlay I-2026 se vivieron a flor de piel este sábado 24 de octubre con la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Seis equipos arribaban con el objetivo de quedarse con los tres últimos cupos.

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Y después de vibrantes compromisos, Deportes Quindío, Real Cartagena, Boca Juniors, Envigado y Unión Magdalena se unieron a la fiesta de la que ya hacían parte Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres.

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Por fair play e imparcialidad en la competencia, los ochos encuentros se jugaron a la misma hora y la pelota rodó a las 3:30 p.m. (hora Colombia).

En el Romelio Martínez, Barranquilla FC y Real Cartagena empataron 1-1. Jhoynner Lozano abrió la cuenta para los atlanticenses y Mauro Manota selló la paridad para los 'heroicos'.

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En Yumbo, Boca Juniors superó 2-1 a Internacional de Palmira con anotaciones de Jhon Aponza (52') y Marlon Lucumí (90+1'). Kener González (80') descontó para la visita.

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En la capital del país, en el Olaya Herrera, Bogotá y Real Santander igualaron y se quedaron por fuera de la fiesta. Juan Delgado ilusionó a los celestes al 88', pero un autogol de Andrés Ariza al 90+1' los eliminó y de paso le tendió una mano a Unión Magdalena que superó en Santa Marta a Atlético con tanto de Fabián Mosquera.

En el Jardín de América, como es conocido El Centenario, Deportes Quindío le ganó 2-0 a Tigres con goles de José Lloreda (39') y Alejandro Álvarez (69').

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En Itagui, en un juego que no definía nada, Orsomarso superó 2-1 a Leones. Santiago Agamez (81') y Sergio Martínez (90+3') marcaron para los visitantes y Cristiano Rodríguez (50') anotó para las 'fieras'.

En Tunja, Envigado selló su pase, venciendo 2-0 a Patriotas con tantos de Jhojan Nieva (21') y Dayron Valencia (31').

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Finalmente, en Mosquera, Real Cundinamarca se llevó el triunfo 1-0 sobre Independiente Valle del Cauca con gol de Carlos Ríos. Ambos equipos serán cabezas de grupo en el sorteo de este domingo 25 de octubre.

Fecha 15 del Torneo BetPlay II-2026

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Barranquilla FC 1-1 Real Cartagena

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Boca Juniors 2-1 Internacional

Bogotá FC 1-1 Real Santander

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Deportes Quindío 2-0 Tigres

Leones 1-2 Orsomarso

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Patriotas 0-2 Envigado

Real Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del Cauca

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Unión Magdalena 1-0 Atlético

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