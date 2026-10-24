Así quedó la tabla de posiciones del Torneo BetPlay II-2026, tras la última fecha

Las emociones del fútbol profesional colombiano también se viven en el ascenso y este sábado se jugó la última fecha del todos contra todos del Torneo BetPlay II-2026. Hasta el último minuto hubo cambios inesperados que alteraron la tabla y por ende el listado definitivo de los ocho clasificados.

Boca Juniors, Envigado y Unión Magdalena fueron los clubes que sorprendieron en la fecha 15 y consiguieron su tiquete de manera agónica.

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Boca Juniors venció 2-1 a Internacional con un gol al 90+1 de Marlon Lucumí. Envigado no tuvo problemas en Tunja y superó 2-0 a Patriotas con anotaciones de Dayron Valencia y Jhojan Nieva. Unión Magdalena le ganó 1-0 a Atlético con gol de Fabián Mosquera, sin embargo, dependía de otros resultados y el empate 'in extremis' de Bogotá FC con Real Santander les dio el anhelado cupo.

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Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres fueron los únicos que llegaron con la tranquilidad de haber avanzado a la siguiente fase. Por último, Deportes Quindío y Real Cartagena hicieron la tarea y también festejaron su clasificación.



Fecha 15 del Torneo BetPlay II-2026

Barranquilla FC 1-1 Real Cartagena

Boca Juniors 2-1 Internacional

Bogotá FC 1-1 Real Santander

Deportes Quindío 2-0 Tigres

Leones 1-2 Orsomarso

Patriotas 0-2 Envigado

Real Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del Cauca

Unión Magdalena 1-0 Atlético

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Tabla del Torneo BetPlay II-2026