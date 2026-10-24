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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones del Torneo BetPlay II-2026, tras la última fecha

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo BetPlay II-2026, tras la última fecha

Este sábado se llevó a cabo la última jornada del todos contra todos del Torneo BetPlay II-2026 y en Gol Caracol repasamos la tabla de posiciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Real Cundinamarca vs. Independiente Valle del Cauca.
Real Cundinamarca vs. Independiente Valle del Cauca.
Real Cundinamarca.

Las emociones del fútbol profesional colombiano también se viven en el ascenso y este sábado se jugó la última fecha del todos contra todos del Torneo BetPlay II-2026. Hasta el último minuto hubo cambios inesperados que alteraron la tabla y por ende el listado definitivo de los ocho clasificados.

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Boca Juniors, Envigado y Unión Magdalena fueron los clubes que sorprendieron en la fecha 15 y consiguieron su tiquete de manera agónica.

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En el todos contra todos, Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca culminaron primero y segundo, respectivamente.
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Boca Juniors venció 2-1 a Internacional con un gol al 90+1 de Marlon Lucumí. Envigado no tuvo problemas en Tunja y superó 2-0 a Patriotas con anotaciones de Dayron Valencia y Jhojan Nieva. Unión Magdalena le ganó 1-0 a Atlético con gol de Fabián Mosquera, sin embargo, dependía de otros resultados y el empate 'in extremis' de Bogotá FC con Real Santander les dio el anhelado cupo.

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Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres fueron los únicos que llegaron con la tranquilidad de haber avanzado a la siguiente fase. Por último, Deportes Quindío y Real Cartagena hicieron la tarea y también festejaron su clasificación.

Fecha 15 del Torneo BetPlay II-2026

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Barranquilla FC 1-1 Real Cartagena
Boca Juniors 2-1 Internacional
Bogotá FC 1-1 Real Santander
Deportes Quindío 2-0 Tigres
Leones 1-2 Orsomarso
Patriotas 0-2 Envigado
Real Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del Cauca
Unión Magdalena 1-0 Atlético

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Tabla del Torneo BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJDGPUNTOS
1Independiente Valle Del Cauca15+1128
2Real Cundinamarca15+928
3Tigres15+724
4Deportes Quindío15+123
5Real Cartagena15021
6Boca Juniors15+821
7Envigado15+420
8Unión Magdalena15020
9Real Santander15-320
10Bogotá FC15-318
11Atlético15-518
12Patriotas15-618
13Orsomarso SC15-317
14Internacional15-616
15Barranquilla FC15-414
16Leones15-1014
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