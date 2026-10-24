Así quedó la tabla de posiciones del Torneo BetPlay II-2026, tras la última fecha

Las emociones del fútbol profesional colombiano también se viven en el ascenso y este sábado se jugó la última fecha del todos contra todos del Torneo BetPlay II-2026. Hasta el último minuto hubo cambios inesperados que alteraron la tabla y por ende el listado definitivo de los ocho clasificados.
Boca Juniors, Envigado y Unión Magdalena fueron los clubes que sorprendieron en la fecha 15 y consiguieron su tiquete de manera agónica.
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Boca Juniors venció 2-1 a Internacional con un gol al 90+1 de Marlon Lucumí. Envigado no tuvo problemas en Tunja y superó 2-0 a Patriotas con anotaciones de Dayron Valencia y Jhojan Nieva. Unión Magdalena le ganó 1-0 a Atlético con gol de Fabián Mosquera, sin embargo, dependía de otros resultados y el empate 'in extremis' de Bogotá FC con Real Santander les dio el anhelado cupo.
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Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres fueron los únicos que llegaron con la tranquilidad de haber avanzado a la siguiente fase. Por último, Deportes Quindío y Real Cartagena hicieron la tarea y también festejaron su clasificación.
Fecha 15 del Torneo BetPlay II-2026
Barranquilla FC 1-1 Real Cartagena
Boca Juniors 2-1 Internacional
Bogotá FC 1-1 Real Santander
Deportes Quindío 2-0 Tigres
Leones 1-2 Orsomarso
Patriotas 0-2 Envigado
Real Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del Cauca
Unión Magdalena 1-0 Atlético
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Tabla del Torneo BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Independiente Valle Del Cauca
|15
|+11
|28
|2
|Real Cundinamarca
|15
|+9
|28
|3
|Tigres
|15
|+7
|24
|4
|Deportes Quindío
|15
|+1
|23
|5
|Real Cartagena
|15
|0
|21
|6
|Boca Juniors
|15
|+8
|21
|7
|Envigado
|15
|+4
|20
|8
|Unión Magdalena
|15
|0
|20
|9
|Real Santander
|15
|-3
|20
|10
|Bogotá FC
|15
|-3
|18
|11
|Atlético
|15
|-5
|18
|12
|Patriotas
|15
|-6
|18
|13
|Orsomarso SC
|15
|-3
|17
|14
|Internacional
|15
|-6
|16
|15
|Barranquilla FC
|15
|-4
|14
|16
|Leones
|15
|-10
|14