Santiago Arias y la destacada distinción que logró con el Bahía: "El mejor de Brasil"

🔎 Santiago Arias é o lateral-direito da Série A com a maior Nota desde a sua estreia pelo @ECBahia. 🇨🇴👏



⚔️ 13 jogos

⚽️ 1 gol

🅰️ 2 assistências

🔑 16 passes decisivos

✅ 86% acerto no passe (!)

↪️ 39% acerto no cruzamento (!)

🦾 82 bolas recuperadas (!)

💯 Nota Sofascore 7.30 pic.twitter.com/D6x85L82c4