Tabla de goleadores de Bundesliga, tras triplete de Luis Díaz en Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

Impulsado por un triplete del colombiano, Luis Díaz, el Bayern Múnich aplastó al RB Leipzig por 6-1 este sábado en la sexta jornada del campeonato de Alemania, un triunfo categórico a cuatro días de recibir al Arsenal en la Liga de Campeones de Europa.

Con 14 puntos, el Bayern aventaja en el primer puesto al Borussia Dortmund gracias a la diferencia general de goles (+17 contra +7). El Dortmund fue frenado más temprano en Berlín por el Union (0-0).

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El domingo, Friburgo (3º, 13) visitará al Bayer Leverkusen (4º, 10) con la oportunidad de recuperar su condición de líder de la Bundesliga.

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Los goles bávaros fueron anotados por Luis Díaz (12', 47' y 69'), Aleksandar Pavlović (26'), el francés Michael Olise (34') y el inglés Harry Kane (53').



Los jugadores dirigidos por Vincent Kompany recibirán el miércoles al Arsenal, subcampeón de la pasada Liga de Campeones, en un duelo de grandes potencias europeas.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó triplete contra RB Leipzig en Bundesliga AFP

Tabla de goleadores de la Bundesliga

Posición Nombre Club Goles 1 Niclas Füllkrug Werder Bremen 6 2 Michael Olise Bayern Múnich 5 3 Younes Ebnoutalib Eintracht Frankfurt 5 4 Patrik Schick Bayer Leverkusen 5 5 Philipp Tietz Mainz 05 5 6 Harry Kane Bayern Múnich 4 7 Luis Díaz Bayern Múnich 4 8 Christopher Nkunku RB Leipzig 4 9 Yuito Suzuki Friburgo 4 10 Michael Gregoritsch FC Augsburgo 4