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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tabla de goleadores de Bundesliga, tras triplete de Luis Díaz en Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

Tabla de goleadores de Bundesliga, tras triplete de Luis Díaz en Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

La estrella en el Allianz Arena, por la fecha 6, fue el delantero colombiano, Luis Díaz, quien marcó tres goles y quedó muy cerca de subirse a lo más alto de esta clasificación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
AFP

Impulsado por un triplete del colombiano, Luis Díaz, el Bayern Múnich aplastó al RB Leipzig por 6-1 este sábado en la sexta jornada del campeonato de Alemania, un triunfo categórico a cuatro días de recibir al Arsenal en la Liga de Campeones de Europa.

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Con 14 puntos, el Bayern aventaja en el primer puesto al Borussia Dortmund gracias a la diferencia general de goles (+17 contra +7). El Dortmund fue frenado más temprano en Berlín por el Union (0-0).

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El domingo, Friburgo (3º, 13) visitará al Bayer Leverkusen (4º, 10) con la oportunidad de recuperar su condición de líder de la Bundesliga.

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Los goles bávaros fueron anotados por Luis Díaz (12', 47' y 69'), Aleksandar Pavlović (26'), el francés Michael Olise (34') y el inglés Harry Kane (53').

Los jugadores dirigidos por Vincent Kompany recibirán el miércoles al Arsenal, subcampeón de la pasada Liga de Campeones, en un duelo de grandes potencias europeas.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
AFP

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Tabla de goleadores de la Bundesliga

PosiciónNombreClubGoles
1Niclas FüllkrugWerder Bremen6
2Michael OliseBayern Múnich5
3Younes EbnoutalibEintracht Frankfurt5
4Patrik SchickBayer Leverkusen5
5Philipp TietzMainz 055
6Harry KaneBayern Múnich4
7Luis DíazBayern Múnich4
8Christopher NkunkuRB Leipzig4
9Yuito SuzukiFriburgo4
10Michael GregoritschFC Augsburgo4
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich contra RB Leipzig, con triplete en Bundesliga
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