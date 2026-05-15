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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Malas noticias para Luis Díaz en el Bayern Múnich; inició el 'barrido' para la próxima temporada

Malas noticias para Luis Díaz en el Bayern Múnich; inició el 'barrido' para la próxima temporada

Reveladoras informaciones se conocieron en las últimas horas, referente al cuadro 'bávaro' y lo que será su proyecto deportivo para la siguiente temporada. ¡Hay bajas confirmadas!

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.

El Bayern recibirá mañana al Colonia en un partido que servirá de marco para recibir el trofeo de campeón de la Bundesliga y que servirá de marco para la despedida de Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicolas Jackson que no seguirán en la próxima temporada en el club bávaro.

De los tres el que tiene más historia en el Bayern es sin duda Leon Goretzka que llegó al club bávaro en 2018 y fue parte del equipo titular que ganó el triplete en 2020.

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Goretzka ha sido desplazado de la formación titular por Aleksandr Pavlovic, que desde hace dos temporadas suele formar el doble pivote el lado de Joshua Kimmich. Goretyka ganó siete títulos de la Bundesliga con el Bayern.

Luis Díaz Bayern Múnich

El destino de Goretzka, que tiene 31 años, no se ha decidido pero todo apunta que estará en algún equipo italiano. Se marchará como llegó, es decir como agente libre.

Guerreiro llegó al Bayern en 2023, procedente del Dortmund, jugó 93 partidos y marcó 14 goles, sin llegar a ser nunca titular habitual.

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Jackson, por su parte, ha estado esta temporada cedido por el Chelsea y ha tenido normalmente un papel de refresco para darle minutos de descanso a Harry Kane. El Bayern tenía una opción de compra por el senegalés que no ejecutará, según reveló hace poco el director deportivo, Max Eberl.

Esos tres jugadores recibirán -como es habitual- un ramo de flores y un collage con una foto suya y con imágenes que recuerden su paso por el Bayern.

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Otros jugadores de los que no se planea una despedida mañana pero que podrían terminar dejando el club son los defensas Minjae Kim -relegado al banquillo como tercer central ante la titularidad de Dayot Upamecano y Jonathan Tah- e Hiro Ito, un jugador apreciado por su flexibilidad, puede jugar de central o de lateral izquierdo, al que no han respetado las lesiones.

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