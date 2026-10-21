"'Teo' Gutiérrez es el hijo de pu@* más grande que yo vi en una cancha de fútbol"

A días de que se retire como futbolista profesional; Teófilo Gutiérrez nuevamente es noticia en territorio argentino, donde recordaron su polémico encontrón con el arquero Sebastián Saja, en el vestuario de Racing, tras haber caído por 4-1 frente a Independiente.

Y es que, el colombiano para aquel partido fue expulsado, dejando a la 'academia' con uno menos frente a un cuadro rojo que aprovechó esa situación para remontar y quedarse con el clásico. Esto provocó la furia del guardameta argentino, en ese momento.

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Sin embargo, toda la situación 'estallaría' dentro del camerino, en donde Saja le buscó pelea al actual atacante de Junior de Barranquilla.

🔹La pelea entre Saja y Teo desde la óptica de Jorge De Olivera pic.twitter.com/UwHMR6A5hv — 🎓Academia de Emociones🎓 (@AkdEmociones) October 21, 2026

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“Teo es el hijo de p… más grande que yo vi en una cancha; entramos al vestuario y Teo estaba sentadito, ya bañado y cambiado. Saja se le sentó al lado, lo puteó y lo invitó a pelear al baño”, fueron las palabras del exguardameta Jorge De Olivera, quien, en charla con 'el Canciller', recordó aquella situación particular y que llamó la atención de inmediato.



Así como lo reveló el golero, al parecer, el goleador 'cafetero' seguía resistiéndose a pelear con el argentino, quien insistió hasta desatar la locura en el vestuario: "Teo le dijo que no, pero Saja le insistió y a la tercera vez que se lo dijo le tira un 1-2. Una piña lo rozó a Teo y ahí tuvimos que separarlos”.

Pero eso no fue todo, pues Giovanni Moreno también hizo parte de la escena, cuando trató de defender al barranquillero, quien se encontraba en compleja situación de desventaja. “Cuando Gio lo quiso agarrar a Saja, el otro le pega sin querer en la ceja y enseguida se le hinchó. Gio no entendía nada, pero quería pegarle a Saja”, agregó De Olivera.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

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"En ese momento, a Teo se le escapa a uno que lo tenía agarrado, le tiró una patada voladora a Saja, pero él se corrió y Teo se cayó. Me di vuelta y aparece Teo con un fierro. Lo miré y le dije: 'Baja eso, ¿sos tarado?'", sentenció el exguardameta de Racing, quien esclareció el panorama, de cómo fue que el colombiano terminó intimando a todos con el arma.

