Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / PSG se podría someter a graves sanciones disciplinarias, por delicada situación frente a Barcelona

PSG se podría someter a graves sanciones disciplinarias, por delicada situación frente a Barcelona

El cuadro parisino, quien venció por 4-2 a los 'culés' el pasado martes; podría recibir fuertes sanciones, debido a una pancarta en la que hubo delicado mensaje. Los españoles ya hicieron la denuncia.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2026
Comparta en:
PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
AFP

La pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron anoche en el partido contra el Barcelona con el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina') será objeto de un procedimiento disciplinario, que puede conllevar una sanción de UEFA para el club.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.

Khvicha Kvaratskhelia sufrió lesión de ligamento cruzado en duelo contra Barcelona, por Champions.
Gol Caracol

PSG perdió a 'estrella' del ataque por varios meses; se confirmó lesión de ligamento cruzado

Thiago Mendes en polémico cara a cara con futbolistas de Boca Juniors.
Gol Caracol

Apareció video con jugadores de Boca Juniors festejando en la cara de Thiago; ahí la bronca

Publicidad

Últimas noticias

Getafe vs. Lugano, duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga de Conferencia
Gol Caracol

Getafe vs. Lugano; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el partido de Johan Mojica, en Conference League

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de Al Nassr, en la Liga de Arabia Saudita
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo sería salvador de Al Nassr, que vive una crisis financiera y busca dinero urgente

El Barcelona anunció anoche tras el partido, en el que el PSG se impuso 4-2, que iba a reportar la presencia de la pancarta al delegado de la UEFA, cuyo informe, debe hacer constar la exhibición de la misma, según el procedimiento habitual y trasladado a la comisión de disciplina.

Publicidad

La pancarta se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitido inicial del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La Comisión de Disciplina de la UEFA estudiará el caso que puede desembocar en una sanción para el club, con multa económica y cierre parcial de su estadio, por la transmisión de un mensaje inadecuado para eventos deportivos, como establece su código disciplinario y podría sancionar al PSG, y el resto de incidencias.

Publicidad

El club parisino ya fue sancionado por los incidentes de público de la final de la "Champions" 2025, en la que ganó el título frente al Inter de Milán (5-0) el 31 de mayo, con 148.000 euros.

La sanción incluyó una multa de 100.000 euros por invasión de campo y encendido de bengalas, otra de 30.000 por lanzamiento de objetos, otra 10.000 por transmitir un mensaje inadecuado para un evento deportivo -"UEFA mafia"- y desacreditar a la UEFA y otra de 8.000 por daños.

Publicidad

También estableció, de forma condicionada a que no sea reincidente durante un periodo de prueba de dos años, la prohibición al PSG de vender entradas a sus aficionados para su siguiente partido como visitante en competición europea.

Relacionados

PSG

Barcelona FC

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad