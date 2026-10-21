Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vincent Kompany y la insólita razón por la que no podría dirigir el Bayern Múnich vs. Arsenal

Vincent Kompany y la insólita razón por la que no podría dirigir el Bayern Múnich vs. Arsenal

Desde Alemania se maneja reveladora información, respecto al estado de salud del entrenador belga, quien podría ausentarse en el duelo contra los 'gunners' por delicada situación.

Por: AFP
Actualizado: 21 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
AFP

Enfermo y en reposo estos últimos días, el entrenador del Bayern Vincent Kompany es duda para ocupar su puesto en el banquillo muniqués el miércoles en el duelo contra el Arsenal en la Liga de Campeones, explicó este martes su adjunto Aaron Danks.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Vincent agarró un virus y es muy importante que descanse. Está en casa. Vamos día a día, todavía no estoy seguro de su participación mañana", miércoles, explicó Aaron Danks, cumpliendo con las obligaciones de la rueda de prensa previa al partido en lugar del técnico belga.

Thiago Mendes en polémico cara a cara con futbolistas de Boca Juniors.
Gol Caracol

Apareció video con jugadores de Boca Juniors festejando en la cara de Thiago; ahí la bronca

Khvicha Kvaratskhelia sufrió lesión de ligamento cruzado en duelo contra Barcelona, por Champions.
Gol Caracol

PSG perdió a 'estrella' del ataque por varios meses; se confirmó lesión de ligamento cruzado

Publicidad

Últimas noticias

Getafe vs. Lugano, duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga de Conferencia
Gol Caracol

Getafe vs. Lugano; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el partido de Johan Mojica, en Conference League

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de Al Nassr, en la Liga de Arabia Saudita
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo sería salvador de Al Nassr, que vive una crisis financiera y busca dinero urgente

"A veces le afectaba a las piernas, sentía dolores. No es más que un virus. Necesita reposo. Le tomará el tiempo que tenga que llevar (para volver). Lamentablemente no puedo decirles si será mañana o dentro de dos o tres días", precisó Danks.

Publicidad

El sábado, contra el RB Leipzig (6-1), Vincent Kompany permaneció en el banquillo y dejó que su asistente se encargara de dar las instrucciones a su equipo desde la banda.

Danks ya había ejercido la temporada pasada en el banquillo del Bayern en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones en París contra el PSG (derrota muniquesa por 5-4), ya que Kompany estaba sancionado tras haber recibido una tercera amonestación durante la campaña europea en el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Real Madrid.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Nos comunicamos constantemente. Hemos hablado del entrenamiento de hoy, del tipo de ejercicios que vamos a hacer. Va a desempeñar un papel, tendrá su parte en el partido, sea o no en el Allianz Arena", añadió Aaron Danks.

Publicidad

Además de Jamal Musiala, que se está recuperando de un desgarro muscular a finales de septiembre, Joshua Kimmich no participó en el entrenamiento del martes "por motivos personales", señaló Danks. La presencia del internacional alemán el miércoles es incierta.

Relacionados

Bayern Munich

Luis Díaz

Arsenal

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad