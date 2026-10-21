Vincent Kompany y la insólita razón por la que no podría dirigir el Bayern Múnich vs. Arsenal

Enfermo y en reposo estos últimos días, el entrenador del Bayern Vincent Kompany es duda para ocupar su puesto en el banquillo muniqués el miércoles en el duelo contra el Arsenal en la Liga de Campeones, explicó este martes su adjunto Aaron Danks.

"Vincent agarró un virus y es muy importante que descanse. Está en casa. Vamos día a día, todavía no estoy seguro de su participación mañana", miércoles, explicó Aaron Danks, cumpliendo con las obligaciones de la rueda de prensa previa al partido en lugar del técnico belga.

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"A veces le afectaba a las piernas, sentía dolores. No es más que un virus. Necesita reposo. Le tomará el tiempo que tenga que llevar (para volver). Lamentablemente no puedo decirles si será mañana o dentro de dos o tres días", precisó Danks.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Vincent Kompany is battling an ILLNESS ahead of Bayern Munich's HUGE Champions League clash against Arsenal on Wednesday!



The Bayern manager could be forced to take a REDUCED ROLE during the match!



During Bayern's 6-1 victory over RB Leipzig on Saturday, Kompany:



•… pic.twitter.com/i6QFo6n13s — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 19, 2026

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El sábado, contra el RB Leipzig (6-1), Vincent Kompany permaneció en el banquillo y dejó que su asistente se encargara de dar las instrucciones a su equipo desde la banda.



Danks ya había ejercido la temporada pasada en el banquillo del Bayern en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones en París contra el PSG (derrota muniquesa por 5-4), ya que Kompany estaba sancionado tras haber recibido una tercera amonestación durante la campaña europea en el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Real Madrid.

"Nos comunicamos constantemente. Hemos hablado del entrenamiento de hoy, del tipo de ejercicios que vamos a hacer. Va a desempeñar un papel, tendrá su parte en el partido, sea o no en el Allianz Arena", añadió Aaron Danks.

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Además de Jamal Musiala, que se está recuperando de un desgarro muscular a finales de septiembre, Joshua Kimmich no participó en el entrenamiento del martes "por motivos personales", señaló Danks. La presencia del internacional alemán el miércoles es incierta.