Teófilo Gutiérrez se les metió en el rancho a los delanteros de River Plate; dejó picante mensaje

River Plate empezó de buena manera en la Liga de Argentina, sin embargo, el sábado 7 de febrero se topó con su primera derrota y fue una dura goleada 1-4 frente a Tigre, en el estadio Monumental. Marcelo Gallardo no pudo descifrar al 'felino' y los delanteros no estuvieron finos en las opciones claras que tuvieron. Como era de esperarse, las críticas llovieron, pero lo que sí sorprendió fue un mensaje picante de Teófilo Gutiérrez.

"Parece fácil", fueron las palabras del delantero que actualmente milita en el Junior, junto a una foto en su paso por el equipo de la banda cruzada. La prensa argentina no se anduvo con rodeos y dejó en claro que se trataba de una 'pulla' para los atacantes de River.

"Su storie podría haber pasado desapercibida, pero explotó en el mundo River por la falta de peso ofensivo que está teniendo el equipo del Muñeco. En este Apertura, de los cuatro goles convertidos, ninguno nació de los pies o la cabeza de un delantero", sentenció 'TyC Sports'.

Historia Teófilo Gutiérrez en redes sociales. Historia Teófilo Gutiérrez en redes sociales.