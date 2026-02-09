Luis Javier Suárez mantiene con vida al Sporting en Portugal: gol y figura en el 1-1 con Porto

El colombiano Luis Javier Suárez marcó este lunes en el último minuto el gol del empate (1-1) para el Sporting en el clásico frente al Oporto, que jugaba en casa, en la jornada 21ª de la Liga Portugal.

En el minuto 90+10, con el Sporting en desventaja, Suárez vio cómo el portero Diogo Costa detenía su penalti, pero el cafetero logró el empate en el rebote.

Fue el 19º gol del colombiano en la Liga Portugal, lo que le sitúa en lo más alto de la tabla de goleadores junto al griego Pavlidis, del Benfica.

El Estadio Do Dragão acogió un clásico reñido y que, en la primera parte, fue disputado a un ritmo elevado, aunque con mucha cautela por parte de ambos equipos, lo que dio lugar a escasas ocasiones de gol.



Mientras el Oporto buscaba la conexión entre el argentino Alan Varela y su goleador, el español Samu Aghehowa, el Sporting intentaba encontrar a Suárez, ambos sin éxito en los primeros 45 minutos.

De hecho, no fue una noche feliz para Samu, exjugador del Atlético de Madrid, que se lesionó en la rodilla y no volvió al campo tras el descanso.

El tanto de los 'dragones' no llegó hasta el minuto 77, cuando el marfileño Seko Fofana aprovechó un tercer rebote en el área del Sporting y marcó en su estreno.

Los 'leones' despertaron tras el gol encajado, y un centro del madrileño Iván Fresneda fue interceptado con el brazo dentro del área por un rival, lo que llevó a Suárez al punto de penalti, desde donde falló pero luego logró el empate.

El partido también se vio marcado por algunos incidentes en las gradas, con un aficionado del Oporto lanzando una camiseta del Atlético de Madrid al capitán del Sporting, Morten Hjulmand, en alusión al supuesto interés del equipo rojiblanco por el danés.

Además, el encuentro se suspendió unos minutos en la primera parte debido al lanzamiento de bengalas por parte de los ultras, lo que llenó el estadio de humo.

Tras el empate, el Oporto lidera con 56 puntos, cuatro más que el campeón Sporting, en segundo.