Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez mantiene con vida al Sporting en Portugal: gol y figura en el 1-1 con Porto

Luis Javier Suárez mantiene con vida al Sporting en Portugal: gol y figura en el 1-1 con Porto

La Liga de Portugal se mantiene apretada luego del agónico empate del Sporting Lisboa contra Porto. El colombiano Luis Javier Suárez anotó en el último minuto.

Por: EFE
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez en Porto vs. Sporting.
Luis Javier Suárez en Porto vs. Sporting.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad