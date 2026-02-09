Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Ómar Pérez y una noticia de última hora sobre su salud; "la prioridad es sanar"

Ómar Pérez y una noticia de última hora sobre su salud; "la prioridad es sanar"

Hace unos días, Ómar Pérez tuvo que ser hospitalizado de urgencia en cercanías a Bogotá y ahora se entregaron novedades relacionadas con el ídolo de Santa Fe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Ómar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe.
Ómar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad