Ómar Pérez y una noticia de última hora sobre su salud; "la prioridad es sanar"

Ómar Pérez atraviesa días sensibles luego de haber sufrido un infarto que lo obligó a permanecer hospitalizado. El exfutbolista, referente y leyenda de Independiente Santa Fe, decidió contar en primera persona cómo vive este momento y llevar tranquilidad al confirmar que ya recibió el alta médica y continúa su recuperación en casa.

En un comunicado difundido en las últimas horas, Pérez comenzó explicando por qué sintió la necesidad de expresarse públicamente. “Quiero tomarme un momento para compartirles una noticia importante y, sobre todo, agradecerles de corazón por todo su apoyo”, señaló de entrada.

El exjugador relató que el episodio de salud fue completamente inesperado y que impactó de lleno en su entorno familiar. “Como todos saben, hace unos días enfrenté un problema de salud inesperado, un infarto, que sin duda fue un momento difícil para mí y mi familia”, explicó. En ese contexto, destacó el rol clave del hospital y del equipo médico que lo atendió, subrayando que la rápida intervención fue determinante para su evolución. “Gracias a la atención oportuna, al profesionalismo del equipo médico, y en especial al doctor Salazar y al doctor Pacheco por su dedicación, hoy puedo decirles con gran alivio que ya recibí el alta médica”, agregó.

Más allá del aspecto clínico, Pérez hizo especial énfasis en el acompañamiento emocional recibido durante los días más complejos. Aseguró que sentirse respaldado marcó una diferencia fundamental en su proceso. “Lo que realmente hizo la diferencia fue sentirme acompañado por ustedes. Cada mensaje, cada oración, cada buena energía llegó en el momento justo. No tienen idea de cuánto significó para mí”, expresó, agradecido.



Actualmente, Ómar Pérez se encuentra cumpliendo reposo y priorizando su bienestar. Él mismo fue claro al señalar que no habrá apuros en su regreso a la rutina. “Ahora me toca seguir las indicaciones médicas y tomarme unos días de descanso en casa, con calma y responsabilidad, para recuperar fuerzas. Mi prioridad es sanar completamente”, afirmó, dejando en claro que su familia ocupa un lugar central en esta etapa y que volverá a sus actividades solo cuando sea el momento adecuado.