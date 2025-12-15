Pataleta y enfado de Jhon Durán tras cambio en partido de Fenerbahçe; el DT ya respondió

El Fenerbahçe recibió al Konyaspor en la jornada 16 de la Superliga de Turquía. El conjunto amarillo y azul ganó el partido por 4-0 en el Estadio Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, llegando así a los 36 puntos en la tabla de posiciones. El colombiano Jhon Durán estuvo otra vez en el centro de la polémica. Primero provocó un penalti y luego tuvo un gesto con su DT al momento de ser sustituido.

El juego comenzó con el colombiano como titular. En el minuto 24, Durán cayó al suelo, tras una entrada con Uğurcan Yazğılı. Después de la revisión del VAR, el árbitro Ozan Ergün señaló el punto de penalti. Anderson Talisca no perdonó y abrió la cuenta desde los doce pasos.

Más tarde, al 30', Mert Müldür puso el segundo tanto y Talisca repitió al 37' para irse al descanso con un cómodo 3-0. Para la segunda parte, Durán no logró tener la misma influencia y al 68' fue sustituido por Sebastian Szymański. Al ex Al Nassr no le gustó para nada la decisión del entrenador Domenico Tedesco, a quien le quitó la mano al momento del saludo. Las cámaras de la televisión turca captaron el episodio.

jhon duran'ın kafa harbi kırık pic.twitter.com/oFy50CYPUA — Fener Markaj (@fenermarkajorg) December 15, 2025

Finalmente, Marco Asensio anotó el cuarto gol al 87' y fue una victoria 4-0. En la rueda de prensa posterior al juego, los periodistas no dudaron en consultarle a Tedesco por lo ocurrido con Durán en el cambio. "Como todos los demás, quiere jugar y no quiere que lo saquen del juego. Entiendo la situación. Todos los jugadores quieren jugar", fue la respuesta del estratega.



Otras declaraciones de Domenico Tedesco:

La buena racha

"Ambos partidos fueron muy importantes para nosotros. Ganamos 4-0 en Noruega durante la semana y hoy también. No encajamos ningún gol en ninguno de los dos partidos. Esto es fundamental para la confianza del equipo. Jugamos muy bien en la primera parte, y estoy contento".

Análisis del triunfo

"En la segunda parte, nuestro ritmo bajó un poco. Tuvimos menos posesión y permitimos que nuestro rival jugara más con el balón. Al fin y al cabo, somos humanos y la temporada es muy larga. El equipo está entrenando de maravilla y hemos estado trabajando a un nivel muy alto durante semanas. Entiendo la bajada de ritmo tras el 3-0. Pero si hablamos de perfección, hay que jugar bien en ambas partes".