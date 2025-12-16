Una noticia que no les caerá bien a Daniel Muñoz y a Jefferson Lerma; se agita Crystal Palace

Crystal Palace es uno de los clubes en Inglaterra que ha demostrado regularidad en el último tiempo, obteniendo sus dos primeros títulos oficiales bajo la dirección técnica de Oliver Glasner. Las 'águilas' ocupan el quinto lugar en la clasificación del actual campeonato; no obstante, en las últimas horas se filtró una noticia que no les caerá nada bien a Daniel Muñoz ni a Jefferson Lerma.

¿Qué pasó? La situación que plantean en la prensa internacional es que Glasner, de 51 años, no extenderá su vínculo contractual con el club del sur de Londres, mismo que finaliza el próximo mes de junio.

"El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, no va a renovar su contrato", informaron en las redes del medio español 'Carrusel Deportivo' y replicadas por distintos tabloides en el Reino Unido. Hasta se filtró el nombre del timonel que estaría en carpeta: un español.

Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace en el que juegan Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. AFP.

A raíz de esta información desde Inglaterra complementaron que desde las directivas del Palace "ahora están en la fase de planificación para encontrar un nuevo entrenador que se haga cargo a partir de la temporada 2026/27 y han identificado al técnico del Getafe, José Bordalás".



De igual modo, en 'Carrusel Deportivo' indicaron que "no ha habido contacto aún, pero al técnico español le podrían hacer un proyecto como desea".

Así las cosas, sólo queda esperar en cómo se desarrollan estos rumores del mercado y que tiene que ver con Lerma y Muñoz, figuras claves en las 'águilas' y hombres de confianza de Glasner, quien arribó al Crystal Palace para la temporada 2023/2024 y que levantó los títulos de la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra.

¿Cuándo volverá a jugar Crystal Palace?

El calendario de la Premier League muestra que las 'águilas' visitarán al Leeds United este sábado 20 de diciembre, en horario de las 3:00 de la tarde de Colombia.



¿Cómo va el Crystal Palace en la Premier League?

Disputadas 16 jornadas en la máxima competición inglesa, el elenco del sur de Londres marcha en la quinta casilla con 26 puntos. El reto contra el Leeds es de los tres puntos, luego de haber caído Selhurst Park Stadium frente al Manchester City por 0-3.