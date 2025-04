Una jugada de Jhon Durán en Damac vs. Al Nassr da para burlas en redes; anda desconocido

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue titular en el triunfo de Al Nassr, quesufrió más de lo esperado para vencer a Damac como visitante , imponiéndose 3-2 con goles de Aymeric Laporte, Ali Hassan y Sultan Al Ghanam. Con esta victoria, los dirigidos por Stefano Pioli se afianzan en la tercera posición de la Liga Profesional Saudí.

Sin embargo, más allá del resultado, hubo una acción en el partido que protagonizó Jhon Durán y que ha dado de qué hablar en las redes sociales.

En un momento del encuentro, el antioqueño protagonizó una jugada en la que llevaba el balón en sus pies, pero segundos después se desplomó al suelo. Esta situación no pasó desapercibida para los internautas, que no tardaron en comentar: "¿Qué pasa con Jhon Durán últimamente? Ya no lo reconocemos".

La jugada por la que hablan de Jhon Jáder Durán en Arabia Saudita

Qu’est-ce qu’il se passe avec Jhon Durán dernièrement ? On le reconnaît plus 😕



pic.twitter.com/eBrTuZwrTn — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 22, 2025