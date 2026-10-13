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Gol Caracol  / Por fin hay estadio para Vasco da Gama vs Boca Juniors; boletería agotada y será en el Maracaná

Por fin hay estadio para Vasco da Gama vs Boca Juniors; boletería agotada y será en el Maracaná

El próximo martes 20 de octubre se jugará el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Vasco no podía usar su estadio y estaba en la búsqueda de otro.

Por: EFE
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Vasco da Gama vs Boca Juniors Copa Sudamericana
Vasco da Gama vs Boca Juniors Copa Sudamericana - Foto:
AFP

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro autorizó este martes a Vasco da Gama jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors el próximo martes en el estadio Maracaná.

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El anuncio se produce en medio de un embrollo judicial impulsado por Flamengo y Fluminense, que trataban de impedir el encuentro.

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El club cruzmaltino recibió el pasado viernes una autorización judicial para jugar en el Maracaná, pero un recurso presentado por el consorcio administrador del estadio llevó a la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Río a suspender preventivamente la decisión.

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Sin embargo, este martes, el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto volvió a dar la razón a Vasco da Gama, que pocos minutos después de conocer la resolución anunció que todas las entradas disponibles ya se habían agotado.

Boca Juniors vs Vasco da Gama Copa Sudamericana
Boca Juniors vs Vasco da Gama, por Copa Sudamericana
AFP

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El magistrado aceptó el criterio de la Fiscalía, que argumentaba que el Maracaná es el lugar idóneo, por razones de seguridad, para celebrar el encuentro contra el club argentino.

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Según recoge el diario Folha de São Paulo, el juez rechazó los argumentos esgrimidos por Flamengo y Fluminense, que alertaron de un riesgo agregado al coincidir el partido entre Vasco y Boca con un encuentro de baloncesto entre Flamengo y Botafogo en el Maracanazinho, pabellón anexo al Maracaná.

Para el juez, atendiendo al contrato de concesión del estadio, cuya propiedad pertenece al Gobierno del Estado de Río, los partidos organizados por la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tienen prioridad sobre cualquier otro evento.

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El consorcio 'Fla-Flu' aludía también al vencimiento de los plazos para comunicar a la Conmebol el estadio escogido, pero el magistrado recordó que su decisión se ha publicado antes del plazo fijado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

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