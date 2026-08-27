Vea acá el golazo de Carlos Andrés Gómez en Vasco da Gama vs. Vitória por la Copa de Brasil

Carlos Andrés Gómez le dio el triunfo al Vasco da Gama en la Copa de Brasil, y lo hizo de qué manera, anotando un verdadero golazo para ver una y otra vez. El 'gigante de la colina' superó 1-0 a Vitória, el miércoles anterior.
El extremo colombiano peleó el balón antes del círculo central y condujo el mismo con destreza y velocidad, dejando a sus marcadores en el camino. Luego, cuando la 'Uvita' llegó al borde del área, enganchó, se acomodó a su mejor perfil, y sacó un zapatazo, imposible para el arquero rival.
A continuación, llegó el festejo efusivo para el colombiano en cancha y los aplausos en las tribunas de los 'torcedores' del Casco para Gómez.
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Vea acá el golazo de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama en la Copa de Brasil:
🔥🇨🇴 GOLAZO de Carlos Andrés Gómez para la victoria de Vasco da Gama 🇧🇷 sobre Vitoria por Copa de Brasil. pic.twitter.com/VOAbDvUMOi— Julián Capera (@JulianCaperaB) August 27, 2026