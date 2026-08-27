Luto en River Plate, dura noticia tras caer con Santa Fe en Copa Sudamericana

En River Plate no solo quedó la tristeza y el desazón por la eliminación en Copa Sudamericana, tras caer en penaltis con Independiente Santa Fe, ya que a la par se dio otro lamentable hecho que enluta al club. Según la prensa argentina, un hincha de la banda cruzada falleció en una de las tribunas del estadio Monumental durante el encuentro.

La información la entregó 'Diario Olé', portal que dio detalles puntuales de lo acontecido en la casa del conjunto del Mar del Plata. "La muerte se dio en el balcón de la tribuna San Martín. Tras descompensarse, el fanático del CARP falleció en el estadio. Por su parte, Doble Amarilla informó que el hombre no dio respuesta a las tareas de salvamento", revelaron.

Ahora bien, esta no es la primera vez que ocurre esto en un juego del 'millonario' y tal como lo pide la ley de ese país, se hará una investigación exhaustiva para poder cerrar el caso. "Como suele ocurrir en estos casos, cuando ocurre una muerte en la cancha, se dará la intervención de la Justicia. En 2023, en un partido ante Defensa y Justicia, había pasado algo similar: aunque esa vez el partido se suspendió por la muerte de Pablo Marcelo Serrano, quien había saltado desde la Sívori Alta", fue el antecedente que entregó el citado medio.

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De esa manera se cerró una noche muy oscura para un River Plate que sigue en crisis de resultados y que ahora mismo a nivel interno es una 'candela', dados los pobres números de Eduardo Coudet, entrenador que tendría las horas contadas.



Si la dirigencia tiene que tomar decisiones, los jugadores deberán pasar la página y concentrarse en lo que será el próximo duelo, el cual está programado para este domingo 30 de agosto, a las 1:00 p.m. (hora Colombia), contra Banfield, en el estadio Florencio Sola.