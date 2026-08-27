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Gol Caracol  / Desmanes de los hinchas de River Plate en el Monumental; el lío que armó Santa Fe

Desmanes de los hinchas de River Plate en el Monumental; el lío que armó Santa Fe

Los aficionados de River Plate estallaron contra los jugadores y los directivos luego de la eliminación a manos de Santa Fe, en la Copa Sudamericana. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Hinchas de River Plate.
Hinchas de River Plate.
afp.

Independiente Santa Fe tuvo una noche soñada en la Copa Sudamericana luego de eliminar a River Plate al imponerse 8-7 en una extensa tanda de penaltis, tras el 1-1 en la serie de octavos de final. Pese al mal momento, el conjunto argentino se presentaba como el favorito, pero eso no fue suficiente ante un club 'cardenal' que supo sufrir con garra y sacar el empate en el Monumental de Buenos Aires. Desde los doce pasos los colombianos fueron un poco más efectivos, hicieron la épica y además generaron un ambiente 'caliente' para el 'millonario'.

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Sebastián Driussi abrió la cuenta para River y puso a celebrar a todo el estadio, sin embargo, Franco Fagúndez empató con un tiro penalti y obligó a la definición en la tanda. Santiago Beltrán paso de héroe a villano al atajar tres cobros, pero falló el suyo. Del otro lado, Weimar Asprilla, con el peso de reemplazar a Andrés Mosquera Marmolejo, detuvo un tiro y vio como dos rivales erraron. Eso sí, la gloria se la quedó al anotar el último lanzamiento que les dio el pase a cuartos de final.

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El estadio más grande Sudamérica pasó de ser un infierno ruidoso al unisono cántico de 1.500 aficionados de Santa Fe que acudieron para alentar a su equipo. Los hinchas de River, furiosos, no le perdonaron nada a su equipo y realizaron cánticos de reclamo, rabia e incluso haciendo pedidos. Que se vayan todos...", "cantemos todos para que vuelva Ramón..." y " la camiseta se tiene que transpirar", se escuchaba en los pasillos del Monumental.

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En redes sociales circulan varios videos de los aficionados enfurecidos, tras una campaña de Eduardo Coudet que para muchas ya está terminada por este fatídico resultado. En una de las imágenes denunciaron que un vocal oficial de River se encaró con los fanáticos que no paraban de lanzar arengas por la indignación.

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Ramón Díaz fue uno de los nombres que salió a la luz como reemplazo de 'Chacho'. Se trata de un 'viejo conocido' de la banda cruzada, pero que ahora mismo no se sabe que relación tenga con la dirigencia.

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