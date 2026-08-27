Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 2-1 Deportivo Cali

La Liga BetPlay II-2026 sigue tomando de a poco continuidad luego de la pausa que se hizo por el fuerte terremoto. El miércoles, dos partidazos se llevaron a cabo y generaron cambios en la tabla de posiciones. A primera hora, América de Cali le pasó por encima del Junior y en la noche Atlético Nacional superó al Deportivo Cali.

En el estadio Francisco Rivera Escobar, en Palmira, los escarlatas vencieron 4-2 a los tiburones. Los goles del local fueron obra de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero mientras que la visita anotó por medio de Luis Muriel y Fabián Ángel.

Más tarde, en el Atanasio Girardot, los verdolagas se impusieron 2-1 sobre los azucareros. Andrés Sarmiento y Marlos Moreno pusieron a celebrar a los paisas y Nicolás Benedetti descontó para los vallecaucanos.

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Fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza Valledupar

Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza

América de Cali 4-2 Junior

Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali

Jueves 27 de agosto

Llaneros vs. Millonarios

Inter de Bogotá vs. Deportivo Pasto

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Jueves 3 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

Aplazados (sin fecha oficial)

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Santa Fe vs. Jaguares

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos Equipo P W D L DIFF GLS PTS