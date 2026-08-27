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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 2-1 Deportivo Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 2-1 Deportivo Cali

La séptima fecha del fútbol profesional colombiano tuvo varios partidos atractivos el miércoles, siendo el más destacado el duelo entre 'verdolagas' y 'azucareros'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Nacional vs. Cali - Liga BetPlay.
Nacional vs. Cali - Liga BetPlay.
colprensa.

La Liga BetPlay II-2026 sigue tomando de a poco continuidad luego de la pausa que se hizo por el fuerte terremoto. El miércoles, dos partidazos se llevaron a cabo y generaron cambios en la tabla de posiciones. A primera hora, América de Cali le pasó por encima del Junior y en la noche Atlético Nacional superó al Deportivo Cali.

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En el estadio Francisco Rivera Escobar, en Palmira, los escarlatas vencieron 4-2 a los tiburones. Los goles del local fueron obra de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero mientras que la visita anotó por medio de Luis Muriel y Fabián Ángel.

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Más tarde, en el Atanasio Girardot, los verdolagas se impusieron 2-1 sobre los azucareros. Andrés Sarmiento y Marlos Moreno pusieron a celebrar a los paisas y Nicolás Benedetti descontó para los vallecaucanos.

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Fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza Valledupar
Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza
América de Cali 4-2 Junior
Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali

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Jueves 27 de agosto
Llaneros vs. Millonarios
Inter de Bogotá vs. Deportivo Pasto

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Jueves 3 de septiembre
Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

Aplazados (sin fecha oficial)
Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas
Santa Fe vs. Jaguares
Once Caldas vs. Deportes Tolima

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosEquipoPWDLDIFFGLSPTS
1América6510+1315:216
2Llaneros5320+47:311
3Tolima5311+28:610
4Atl. Nacional4301+47:39
5Ind. Medellín4301+27:59
6Bucaramanga5230+26:49
7Águilas Doradas4220+26:48
8Cúcuta6222-45:98
9Dep. Cali5212+27:57
10Millonarios4211+24:27
11Once Caldas5131+39:66
12Fortaleza6132-15:66
13Santa Fe4121+15:45
14Inter de Bogotá5122-25:75
15Jaguares5113-52:74
16Deportivo Pereira3021-10:12
17Alianza Valledupar5023-34:72
18Junior Barranquilla4013-44:81
19Boyacá Chicó4013-100:101
20Dep. Pasto5005-73:100
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